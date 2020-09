Panini Comics: le uscite di novembre 2020

Direttamente da Anteprima 349, vi riportiamo tutte le uscite Panini Comics per i prossimi mesi del 2020 a partire da novembre: continuano RAT-MAN GIGANTE eTEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, mentre arriva ARCADIA VOL. 1: MAD WORLD e KARMEN.

ARCADIA VOL. 1: MAD WORLD

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Novembre • 17×26, C.,

144 pp., col. • Euro 17,00

Il sogno di Re Taranis si è realizzato: l’isola di Manhattan non esiste più, e al suo posto si erge, invisibile agli occhi umani, un regno splendente di storie e magia: Arcadia! Colpo di scena! Nomen Omen cambia pelle: la saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni si trasforma in un fantasy urban che rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio. I cinque regni sono stravolti da una sanguinosa guerra contro l’esercito della Mano Verde. Le antiche alleanze si spezzano, l’ombra del tradimento striscia nei luoghi di potere e tutte le forze in gioco sono pronte al sacrificio estremo. Ma in tutto questo… che fine ha fatto Becky Kumar?

ARCADIA VOL. 1: MAD WORLD – COVEN LIMITED EDITION

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

EDIZIONE A TIRATURA LIMITATA CON BOX, MAPPA DI ARCADIA E DADO PERSONALIZZATO

Novembre • 17×26, C.,

144 pp., col. • Euro 30,00

L’edizione a tiratura limitata e numerata di Arcadia Volume 1 arriva una settimana prima di quella regolare. All’interno del lussuoso box troverete la versione esclusiva del volume con la copertina disegnata da Pepe Larraz, la mappa gigante di Arcadia e il dado a venti facce dell’esercito della Mano Verde.

NOMEN OMEN PACK

Autori: Marco B. Bucci, Jacopo Camagni

Novembre • Euro 38,00

NOMEN OMEN VOL. 1: TOTAL ECLIPSE OF THE HEART

NOMEN OMEN VOL. 2: WICKED GAME

NOMEN OMEN VOL. 3: AS THE WORLD FALLS DOWN

In un’unica soluzione i primi tre volumi di Nomen Omen che costituiscono un arco narrativo completo. Un’occasione da non perdere per scoprire la saga urban fantasy di Marco B. Bucci e Jacopo Camagni che ha conquistato pubblico e critica e che è pubblicata negli USA, in Francia e in Polonia.

EMBÈ? MAGAZINE 3

Autori:Simple&Madama

19 novembre • 14,5×19,5, S.,

48 pp., col. • Euro 4,90

Passa l’estate e dopo un secondo… è già Natale! Soffrite di Christmas Blues? Non vi preoccupate, ci pensa il magazine di Simple&Madama con fumetti e giochi a rendere più lieve questo difficilissimo periodo.

Siete amanti del Natale? Ancora meglio! Tra ricette a tema, consigli per il veglione e l’oroscopo di fine 2020, questo sarà un numero imperdibile per ciascuno di voi! All I want for Christmas is… Embè?

IL QUINTO BEATLE – EDIZIONE DEFINITIVA

Autori: Vivek J. Tiwary, Andrew Robinson, Kyle Baker

Novembre • 17×26, C.,

168 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: The Fifth Beatle: the Brian Epstein Story

La storia segreta di Brian Epstein, il visionario manager che ha creato la Beatlemania e ha portato i Beatles da una buia cantina all’incredibile successo internazionale. Quella del Quinto Beatle è una parabola tragica e appassionante, la vita di un uomo che cerca di combattere difficoltà apparentemente insormontabili e che lotta contro i pregiudizi della

società. Un piccolo capolavoro scritto dal produttore teatrale Vivek J. Tiwary per gli splendidi disegni di Andrew Robinson e Kyle Baker. La premiata graphic novel entrata negli archivi della Rock and Roll Hall of Fame e al primo posto nella classifica del New York Times!

MANARA COLLECTION: GLI OCCHI DI PANDORA

Autori:Vincenzo Cerami, Milo Manara

Novembre • 23,5×31,5, C.,

64 pp., col. • Euro 18,00

Torna finalmente in libreria una delle opere più amate e controverse di Milo Manara, il Maestro dell’Eros. Pandora è una giovane donna che sta cercando di lasciarsi alle spalle un’infanzia difficile e turbolenta.

Quando viene rapita, scopre che del suo passato non aveva mai conosciuto aspetti davvero inquietanti e oscuri. Come nel mito che le dà il nome, nel momento in cui scoperchierà il suo vaso sarà difficile tornare indietro…

SENTIENT

Autori: Jeff Lemire, Gabriel Hernández Walta

Novembre • 18,3×27,7, C.,

168 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Sentient #1/6

Lo spazio è un luogo pericoloso, e l’equipaggio della U.S.S. Montgomery l’ha scoperto nella maniera più tragica, quando un attacco di separatisti ha ucciso tutti gli adulti a bordo.

Da allora è VALARIE, l’intelligenza artificiale della nave colonia, a prendersi cura dei bambini sopravvissuti… ma potrà diventare qualcosa di più di quello per cui è stata programmata e salvarli tutti? Il fumetto di fantascienza al suo meglio, grazie a Jeff Lemire (Essex County) e Gabriel Walta (Vision)! Nominato al premio Eisner come miglior miniserie!

SARA

Autori: Garth Ennis, Steve Epting

Novembre • 18,3×27,7, C.,

152 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sara #1/6

Dal team creativo d’eccezione composto da Garth Ennis (The Boys) e Steve Epting (Avengers) arriva un racconto di guerra ispirato a una storia vera e dura come la steppa! Nell’inverno del 1942, la cecchina sovietica Sara e le sue compagne combattono contro gli invasori nazisti.

Con lo scontro che si fa disperato, riusciranno a sopravvivere? “Combatti duramente. Spara con precisione. Non farti prendere viva!”

KARMEN

Autore: Guillem March

Marzo 2021 • 21×28, C.,

160 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Karmen: Part 1, Karmen: Part 2

Tutto ha inizio con un suicidio causato da un malinteso. Karmen, un angelo non convenzionale, accorre presso Catalina, una studentessa che si è appena uccisa nella sua vasca da bagno.

Nell’istante che separa la vita e la morte, ha inizio un viaggio introspettivo e fantastico, con al centro l’amore. Da Guillem March (Catwoman, Batman) un’opera che riflette sulla vita e sulla morte in modo sorprendente, con un filo di speranza e un pizzico di umorismo.

DIE – (DI)PARTITE VOL. 2: SEPARARE IL GRUPPO

Autori: Kieron Gillen, Stephanie Hans

Novembre • 17×26, C.,

160 pp., col., • Euro 19,00

Contiene: Die (2018) #6/10

Nessuno può fuggire dal mondo di Die finché tutti non saranno d’accordo di tornare a casa… o meglio, nessuno può fuggire dal mondo di Die finché tutti i vivi non saranno d’accordo di tornare a casa!

Continua l’acclamata saga fantasy di Kieron Gillen (Star Wars) e Stephanie Hans (Journey Into Mystery), con nuovi segreti su Die e sul passato dei protagonisti!

THE POWER OF THE DARK CRYSTAL VOL. 2

Autori: Simon Spurrier, Phillip Kennedy Johnson, Kelly Matthews, Nichole Matthews

Novembre • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: The Power of the Dark Crystal #5/8

Cosa faresti se per salvare il mondo dovessi rispondere a una domanda impossibile? Nel secondo appuntamento con il sequel a fumetti del film cult di Frank Oz e Jim Henson, si intrecciano un amore disperato, bugie e la corsa di due eroi contro il tempo prima che un destino di morte si abbatta su Thra!

THE GOON DELUXE VOL. 3: UN MUCCHIO DI ROBA

Autore: Eric Powell

Novembre • 17×26, C.,

432 pp., col., • Euro 38,00

Contiene: The Goon #19/31

Paura e disperazione sono il pane quotidiano nella Città senza Nome! Un’antica maledizione sta attirando le creature più potenti e malvagi in città, e l’unica speranza è… Goon! Continua la ristampa in formato deluxe, colma di materiali extra, della pluripremiata serie di Eric Powell!

LAZARUS: X+66

Autori: Greg Rucka, Eric Trautmann, Steve Lieber, Alitha Martinez, AA.VV.

Novembre • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Lazarus: X+66 (2017) #1/6

Sei storie ambientate nell’universo narrativo di Lazarus, l’acclamata serie fantascientifica creata da Greg Rucka e Michael Lark! Dall’Africa a San Francisco, il mondo sta pagando le conseguenze della guerra tra le Famiglie, e mentre Casey Solomon scopre quanto sia difficile attirare l’attenzione di una di esse, Joaquim Morray torna a casa e Sére Cooper deve scegliere tra la verità e la propria vita. Inoltre: le origini del Drago, il Lazarus dei Vassalovka!

LEAGUE OF LEGENDS: ZED

Autori: Odin Austin Shafer, Edgar Salazar

Novembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: League of Legends: Zed (2019) #1/6

L’uomo noto come Zed è disposto a tutto pur di proteggere la sua terra natia, anche versare del sangue innocente! Il ritorno in scena del crudele Khada Jhin lo porta a confrontarsi con gli spettri del suo passato, in un’avvincente storia di magia, vendetta e onore perduto e riguadagnato. Il nuovo, spettacolare fumetto ambientato nel mondo di League of Legends!

SHI VOL. 4: VITTORIA

Autori: José Homs, Zidrou

Novembre • 23,5×31, C., 56 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Shi Tome 4: Victoria

Il travolgente capitolo finale, con la conclusionedell’arco narrativo! Le trame di odio e sangue confluiscono verso la resa dei conti, mentre Kita e Jay, tradite da Pickles,

affrontano il feroce Mister Kurb! La rappresentazione della Londra vittoriana da parte Homs e Zidrou non è mai stata così lividamente feroce…

RAT-MAN GIGANTE 82

Autore: Leo Ortolani

3 dicembre • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Tutto ha un prezzo, e per scoprire a quale piano abitino nel palazzo, anche i supereroi dovranno pagarlo e compiere la loro scelta! La nuova edizione della quarta parte della “Esalogia dei Vendicatopi”, apparsa originariamente su Rat-Man Collection 97! Un classico di

Rat-Man! E la solita valanga – ma proprio una valanga – di schizzi, disegni e pettegolezzi inediti!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 45

Autori: Aubrey Sitterson, Michael Dialynas, Kevin Eastman, Cory Smith, AA.VV.

Novembre • 17×26, B., 104 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: TMNT: Dimension X (2017) #2/5, Teenage Mutant Ninja Turtles

(2011) #74

Il processo al Generale Krang sta per avere inizio, ma perché tutto vada per il verso giusto è necessario convincere i testimoni a presentarsi in aula! Per riuscirci, le Tartarughe Ninja viaggeranno da un capo all’altro della Dimensione X, visiteranno mondi meravigliosi, conosceranno strane e inimmaginabili creature aliene e se la dovranno vedere con un cacciatore di taglie disposto a tutto pur di vederle fallire!

STAR WARS 65

Autori: Greg Pak, Phil Noto

12 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars #69/70

Il piano dei Ribelli per sbarazzarsi degli inseguitori Imperiali continua! Chewbacca e C-3PO hanno in mano le sorti di un pianeta non così disabitato, Luke è da solo su un pianeta desertico e Han scoprirà un aspetto del passato della Principessa Leia del tutto inaspettato!

DARTH VADER 64

Autori: Robbie Thompson, Roberto Di Salvo, Marco Failla, Si Spurrier, AA.VV.

26 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Target Vader (2019) #5, Doctor Aphra (2017) #38

Valance è stato catturato da Darth Vader! L’Oscuro Signore dei Sith si sta muovendo per distruggere la Mano Nascosta, un misterioso sindacato che ha dei legami con la Ribellione. Intanto, la dottoressa Aphra è diventata la principale archeologa dell’Impero! Ma basterà a salvare suo padre?

LEGO® REAZIONI A CATENA

Autori: AA.VV.

Novembre • 23,5×31,5, C., 78 pp., col. • Euro 25,00

Progetta e costruisci fantastici macchinari dando vita a una costruzione che poi te ne fa creare un’altra… e un’altra ancora! Ti insegneremo a trasformare il tuo mucchietto di mattoncini in 10 fantastici meccanismi in grado di generare reazioni a catena, combinandoli in centinaia di modi diversi grazie ai materiali che troverai nel libro: 33 mattoncini, 6 palline LEGO®, un cordino, 8 rampe di carte, un secchiello e molto altro ancora!

LEGO® GADGET

Autori: AA.VV.

Settembre • 23,5×31,5, C., 78 pp., col. • Euro 25,00

Costruisci, sperimenta e gioca con i mattoncini più celebri al mondo! Divertiti a costruire 11 differenti meccanismi che ruotano, lanciano, colpiscono e si spostano con i materiali che troverai nel libro: 58 mattoncini LEGO® e 6 pagine di figure di carta da ritagliare per costruire il Robo-boxer spacca-mattoncini, un meccanismo gravitazionale e molto altro ancora!

LEGO® HARRY POTTER: DUELLO MAGICO POTTER VS MALFOY

Autori: AA.VV.

Ottobre • 2 brossurati con box, 144 pp., col. • Euro 24,90

La sfida tra Harry Potter e Draco Malfoy ha inizio sin dal primo romanzo della saga di J.K. Rowling, ma raggiunge il suo apice… sul campo da Quidditich! In questo prezioso box, le minifigure ufficiali LEGO® di Harry e Draco con le divise da gioco! Inoltre, due librigioco per divertirvi risolvendo magici rompicapi e un doppio scenario con elementi pop-up per dar vita a fantastiche storie con le tue minifigure! La partita sta per cominciare…

LEGO® HARRY POTTER: IL DIARIO DI HOGWARTS

Autori: AA.VV.

Ottobre • 21×28, B., 144 pp., col. • Euro 7,90

Come sarebbe la tua vita se fossi uno studente di Hogwarts? Scrivi, disegna e annota i momenti più emozionanti che vivresti nella scuola di magia su questo diario di bordo. Ma prima… divertiti a montare la minifigure ufficiale del mitico Albus Silente!

Custodisci i tuoi segreti tra queste pagine e rileggili ogni volta che vuoi: il diario ha un lucchetto che potrai aprire solo tu!

SPOOKYZONE1: COLLEGE STREGATO

Autori: Alessandro Gatti, Stefano Ambrosio, Francesco D’Ippolito

20 ottobre • 21×28, S.,

48 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: Il Memory di Spookyzone!

Aria di Halloween a Paperopoli… Qui, Quo & Qua vengono coinvolti in uno speciale programma per studenti, ma quello che non sanno è che stanno per diventare dei detective e che si ritroveranno a risolvere i misteri più strani e spaventosi! Riusciranno i tre a salvare la situazione? 48 pagine con una storia a fumetti completa per risate… da paura!

PANINI MAGAZINES

LEGO® NINJAGO™ 38 26 novembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: il ninja VR Kai!

In regalo: il ninja VR Kai!

LEGO® STAR WARS™ 38 20 novembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: la minifigure ufficiale di Luke Skywalker!

In regalo: la minifigure ufficiale di Luke Skywalker!

LEGO® JURASSIC WORLD™ 10 3 dicembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: la gabbia di trasporto con baby dinosauro!

In regalo: la gabbia di trasporto con baby dinosauro!

LEGO® FRIENDS™ 24 4 dicembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: il set LEGO® ufficiale per la pizza!

In regalo: il set LEGO® ufficiale per la pizza!

LEGO® CITY™ 17 10 dicembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: la minifigure LEGO® ufficiale del poliziotto Duke Detain!

In regalo: la minifigure LEGO® ufficiale del poliziotto Duke Detain!

SPIDER-MAN: IL GIORNALINO! 11 16 novembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90
In regalo: la moto a retrocarica di Spidey!

In regalo: la moto a retrocarica di Spidey!

GORMITI MAGAZINE 14 27 novembre • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 5,90
In regalo: l'esclusivo 3D Gold di Saburo!

In regalo: l’esclusivo 3D Gold di Saburo!

MIRACULOUS LADYBUG MAGAZINE 37 15 novembre • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90
In regalo: il set di braccialetti con i charms Kwami!

In regalo: il set di braccialetti con i charms Kwami!

SPIDER-MAN MAGAZINE 27 30 novembre • 19,8×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90
In regalo: l'orologio lanciadischi di Spider-Man!

In regalo: l’orologio lanciadischi di Spider-Man!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MAGAZINE 48 23 novembre • 20×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90
In regalo:un fantastico gadget targato TMNT!

In regalo:un fantastico gadget targato TMNT!

