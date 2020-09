Direttamente da Anteprima 349, vi riportiamo tutte le uscite Panini Marvel per i mesi del 2020 da ottobre in poi: continuano AVENGERS e CAPTAIN AMERICA, mentre arriva IRON MAN: IL DEMONE NELLA BOTTIGLIA.

EMPYRE 3§

MARVEL MINISERIE 238

Autori: Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti

12 novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Empyre #4/5

• La guerra cosmica reclama la sua prima vittima!

• Fantastici Quattro e Avengers sono in prima linea contro l’invasione aliena… ma tradimenti e rivelazioni possono ribaltare le sorti del conflitto!

• Tavole mozzafiato di Valerio “Iron Man” Schiti!

• Inoltre: l’atteso evento che ha conquistato le prime pagine dei giornali americani!

AVENGERS 25

Autori: Jason Aaron, Javier Garron, Jim Zub, Carlos Magno

12 novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Avengers (2018) #35, Avengers: Empyre (2020) #2

• Fra l’arrivo dell’era di Khonshu e gli Avengers si frappone solo il potere dello Starbrand…

• …e dell’invincibile Iron Man!

• Inoltre, la minaccia dei Cotati giunge fino alla Terra Selvaggia…

• …dove si è impossessata di Shanna!

CAPITAN AMERICA 24

Autori: Philip K. Johnson, Ariel Olivetti

12 novembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Empyre: Captain America (2020) #3

• Un tassello imperdibile del megaevento Empyre!

• La rabbia dei Cotati, determinati a cancellare ogni forma di vita animale, esplode!

• È la prova del fuoco per la resistenza umana, guidata da Capitan America contro il popolo vegetale!

• Obiettivo: fermare Shi Qaanth, il suo esercito e la montagna vivente che si è levata dalla terra!

FANTASTICI QUATTRO 24

Autori: Dan Slott, Sean Izaakse, Paco Medina

12 novembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #22

• Gli eventi di Empyre minacciano ogni forma di vita sulla Terra e i futuri rapporti di forza in tutto l’universo!

• Una guerra infuria sulla Luna, mentre a New York assistiamo all’avvento dei nuovi… Fantastici Quattro?!

• Ma quale sarà la loro missione segreta?

• E quali altri celebri eroi giungeranno in loro aiuto?

X-MEN 10

Autori: Gerry Duggan, Benjamin Percy, Leah Williams, Andrea Broccardo, AA.VV.

12 novembre • 17×26, S.,

64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Empyre: X-Men #2/3

• Gli X-Men entrano di prepotenza nell’affresco galattico dell’anno: Empyre!

• È tempo di… mutanti contro Cotati!

• Ma c’è spazio anche per gli zombi di Genosha e le terribili vecchiette dell’Ordacultura!

• Inoltre, il ritorno dei demoni del Limbo!

SAVAGE AVENGERS 13

Autori: Gerry Duggan, Greg Smallwood

26 novembre • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Empyre: Savage Avengers (2020) #1

• Empyre continua qui!

• Qualcuno vuole catturare Conan il Barbaro, e questa generalmente non è una buona idea!

• Stavolta, però, i rapitori sono alieni e hanno piani quantomeno inquietanti per la Terra e i suoi abitanti…

• …peccato che non abbiano fatto i conti con la furia del Cimmero e del suo inaspettato alleato: Venom!

CAPTAIN MARVEL 18

Autori: Kelly Thompson, Cory Smith

26 novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #19/20

• Empyre continua qui!

• Carol ricopre un ruolo sorprendente e importante nel nuovo impero Kree/Skrull: quello di Accusatrice Suprema!

• Un incarico che, come ha scoperto a proprie spese, può avere anche degli aspetti decisamente negativi…

• E mentre Capitan Marvel cerca di risolvere un caso nello spazio, la Terra viene attaccata dai Cotati!

I SIGNORI DI EMPYRE

Autori: Chip Zdarsky, Anthony Oliveira, Manuel Garcia, Alex Paknadel, AA.VV.

Novembre • 17×26, B.,

104 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Lords of Empyre: Emperor Hulkling #1, Lords of Empyre: Celestial Messiah #1, Lords of Empyre: Swordsman #1

• Tutti i segreti dei protagonisti di Empyre!

• Perché Hulkling ha deciso di diventare il leader dell’impero Kree/Skrull?

• Il Messia Celestiale ha davvero abbracciato il suo fato… oppure è destinato alla rovina?

• Chi è davvero lo Spadaccino? C’è ancora un Avenger in quel corpo alieno?

AMAZING SPIDER-MAN 49

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Marcelo Ferreira

12 novembre • 17×26, S.,

56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #45/46

• Un numero speciale di 56 pagine!

• Comincia qui L’ascesa del Mangiapeccati!

• Il serial killer al centro di alcune celebri storie di Spider-Man degli anni 80 è tornato… ed è più terrificante che mai!

• Mark Bagley torna a disegnare il Tessiragnatele originale dopo anni!

AMAZING SPIDER-MAN 50

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Marcelo Ferreira

26 novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #47/48

• Si conclude con il botto L’ascesa del Mangiapeccati!

• Spider-Man è già stato spinto oltre i suoi limiti, ma quanto potrà resistere prima di spezzarsi?

• Chi è il nuovo direttore del Ravencroft, l’istituto per pazzi criminali?

• Continua la corsa verso lo storico numero 850 originale!

VENOM 28

Autori: Donny Cates, Iban Coello, Garry Brown, Chris Mooneyham

12 novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #26, Scream: Curse of Carnage (2019) #3

• Torniamo alla fantascienza pura (!) con l’inizio della saga Venom Beyond!

• L’arrivo del nuovo super criminale Virus!

• Il terzo episodio di Scream: La maledizione di Carnage!

• Una storia mai narrata di Thor (sì, proprio lui!) contro il Grendel!

MARVELS X 5

Autori: Alex Ross, Jim Krueger, Well-Bee

Novembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marvels X #5

• Le più grandi menti dell’Universo Marvel in cerca di una cura per la Peste X!

• Come si può salvare un mondo che non vuole essere salvato?

• David scoprirà che anche gli eroi hanno dei limiti…

• Il penultimo capitolo del prequel di TERRA X scritto da Alex Ross, Jim Krueger e disegnato da Well-Bee!

THOR 6

Autori: Donny Cates, Nic Klein

12 novembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #6

• La conclusione del primo arco narrativo di Donny Cates e Nic Klein!

• Re Thor è morto, resta solo… l’Araldo di Nessuno!

• L’Inverno Nero ha il potere di mostrare la fine di chiunque…

• …ma se la visione del Tonante è vera, Asgard avrà presto bisogno di un nuovo sovrano!

IRON MAN 2020 7

Autori: Dan Slott, Christos N. Gage, Pete Woods

12 novembre • 17×26, S.,

24 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Iron Man 2020 (2020) #6

• L’incredibile finale della saga che ha sconvolto la vita di Iron Man!

• La catastrofe preannunciata da Arno Stark è realtà…

• …e non è più la follia di un visionario, ma una minaccia concreta e devastante!

• È tempo di mettere da parte le contrapposizioni tra fratelli e fare fronte comune!

MARAUDERS 8

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

Novembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders #11

• A Krakoa la speranza sta morendo, e per tutti è arrivato il momento di piangere Kate Pryde!

• Nessuno sa come sia defunta, salvo un draghetto alieno malmesso…

• …e ora Lockheed sta per tornare alla base!

• Come reagiranno Emma Frost e gli X-Men alle sue rivelazioni?

NEW MUTANTS 8

Autori: Ed Brisson, Flaviano

Novembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #11

• Tragiche notizie dalla Carnelia: una nuova e potentissima mutante sta devastando una città!

• I New Mutants sono intervenuti per fermarla…

• …purtroppo, però, la Carnelia è uno dei pochi stati ostili a Krakoa!

• Di conseguenza, la squadra di giovani mutanti è in guai grossi…

X-FORCE 8

Autori: Benjamin Percy, Oscar Bazaldua

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #11

• Il prologo a X di spade: il crossover mutante di inizio 2021!

• Da Terra Verde l’azione si sposta nuovamente a Krakoa, dove però la situazione… è persino peggiore!

• Un nuovo errore di calcolo di Bestia compromette l’incolumità dell’isola!

• Inoltre: i drammi interiori di Colosso!

WOLVERINE 6

Autori: Benjamin Percy, Viktor Bogdanovic

19 novembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #4

• Crescono gli attriti fra Wolverine e il Consiglio Silente, e Logan si prende una pausa… nel posto più sbagliato del mondo!

• Nel frattempo, Omega Red prepara la sua rivincita…

• …insieme a un esercito di vampiri!

• Benjamin Percy continua a tessere la sua tela, intrecciandola con le storie di X-Force!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 3

Autori: Al Ewing, Juann Cabal, Chris Sprouse, Nina Vakueva, AA.VV.

Novembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #3

• Lo scrittore di Immortal Hulk continua a rivitalizzare il team cosmico per eccellenza della Marvel!

• I Guardiani della Galassia reagiscono alla grande tragedia che si è abbattuta su di loro!

• Un numero raccontato da diversi punti di vista e da altrettanti disegnatori!

• Inoltre: il ritorno del più grande nemico di Rocket Raccoon!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 11

Autori: Saladin Ahmed, Carmen Carnero, Cory Smith

Novembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #16/17

• Il prologo di Outlawed – Fuorilegge, la storia che cambierà ogni cosa per i Champions!

• Direttamente dalle pagine di Captain Marvel, la nuova disegnatrice regolare Carmen Carnero!

• Due toccanti racconti brevi che coprono la vita di Miles Morales… notte e giorno!

• Continua la saga di Ultimatum e del Goblin di Terra-1610!

L’IMMORTALE HULK 27

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Javier Rodríguez, Tom Taylor, AA.VV.

Novembre • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #32, Immortal Hulk: Great Power (2020) #1

• Il gigante gentile Xemnu è giunto sulla Terra per sgominare il male, e la sua attuale missione è quella di distruggere… Robert Banner?!

• Cosa sta succedendo all’Immortale Hulk?

• Il Golia Verde trova un nuovo corpo ospite… lo stupefacente Spider-Man!

• Ospiti d’onore: i Fantastici Quattro!

DAREDEVIL 18

Autori: Chip Zdarsky, Jorge Fornés

10 dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #18

• A New York, l’ondata criminale sta raggiungendo vette drammatiche: tocca a Daredevil e al detective Cole North tentare di arrestarla!

• Il Gufo ha rapito la figlia di Mindy Libris!

• Si scatena una caccia all’uomo dalle conseguenze tragiche!

• Intanto, Bullseye è tornato in città!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI TODD MCFARLANE 12

Autore: Todd McFarlane

26 novembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spider-Man (1990) #9/12

• Un nuovo capitolo del leggendario ciclo di storie firmato da Todd McFarlane!

• La sconvolgente conclusione di Percezioni, ambientata nelle foreste canadesi.

• Spider-Man fa coppia con il mutante più amato:

Wolverine!

• Inoltre, un cupo mistero e un ospite d’onore… Wendigo!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 23

Autori: Chris Claremont, Paul Smith, Bob McLeod, Bill Sienkiewicz

12 novembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men #167, New Mutants #3, Uncanny X-Men Annual #6

• Gli X-Men contro i Nuovi Mutanti!

• I maestri Chris Claremont e Paul Smith raccontano l’incontro/scontro tra due generazioni di Figli dell’Atomo!

• Un capitolo epocale nella storia degli Uomini X.

• Inoltre, Bill Sienkiewicz torna a disegnare gli X-Men e porta con sé… Dracula!

EXCALIBUR VOL. 2: SCUOLE DI MAGIA

Autori: Tini Howard, Wilton Santos, Marcus To

Novembre • 17×26, B.,

128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Excalibur (2019) #7/11

• Torna Excalibur, squadra mutante questa volta capitanata da Betsy Braddock, la nuova Capitan Bretagna, pronta a contrastare pericoli vecchi e nuovi!

• Si comincia con i sempre letali Warvolf e con il loro perfido proprietario…

• …e si prosegue con le nuove malefatte di Jamie Braddock!

• Inoltre, il ritorno della Majestrix omniversale Opal Luna Saturnyne!

VISIONE & SCARLET WITCH

Autori: Steve Englehart, Bill Mantlo,Don Heck, Rick Leonardi

Novembre • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Giant-Size Avengers (1974) #4, The Vision and the Scarlet Witch (1982) #1/4

• In attesa che WandaVision arrivi su Disney+, torna un grande classico dedicato a Visione e Scarlet!

• Il matrimonio tra il Sintezoide e Wanda Maximoff davanti agli Avengers riuniti!

• La scoperta delle loro origini segrete e il legame con Magneto!

• Una delle prime miniserie Marvel, per i disegni del grande Rick Leonardi (Spider-Man 2099)!

WANDA – SCARLET WITCH: LA STRADA DELLE STREGHE

Autori: James Robinson, Steve Dillon, Javier Pulido, Marguerite Sauvage, AA.VV.

Dicembre • 18,3×27,7, C.,

344 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Scarlet Witch (2015) #1/15

• Le forze magiche della Terra non sono più quelle di una volta, e solo Wanda Maximoff può ripristinarle!

• Per farlo, viaggerà da un angolo all’altro del globo, affrontando antichi e nuovi avversari…

• …e scoprendo nuove inquietanti verità sul suo passato che la cambieranno per sempre!

• Per la prima volta in un unico volume, la grande saga di Scarlet scritta da James Robinson e illustrata da alcuni dei più grandi disegnatori del fumetto americano!

SPIDER-GEDDON

Autori: Christos Gage, George Molina, Carlo Barberi, Stefano Caselli, AA.VV.

Novembre • 18,3×27,7, C.,

232 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Geddon #0/5, Vault of Spiders #1/2

• Il sequel della saga che ha ispirato il blockbuster Spider-Man: Un nuovo universo.

• Gli Eredi sono evasi dalla loro prigione e sono pronti a scatenare la loro ira per tutto il Multiverso Marvel!

• Gli eroi con poteri di ragno provenienti da tutte le dimensioni devono unirsi ancora una volta!

• Con la partecipazione di Spider-Man, Otto Octavius, Spider-Gwen, Miles Morales, Spider-Woman, Spider-Punk e molti altri!

AVENGERS/DIFENSORI: TAROT

Autori: Alan Davis, Paul Renaud

Novembre • 17×26, C.,

136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Avengers/Defenders: Tarot #1/4

• Avengers e Difensori uniti… contro l’impossibile!

• L’Icore Infernale di Ish’Izog fa calare il non-gruppo Marvel per eccellenza e i Vendicatori in un labirinto di follia!

• Diablo ha creato un set di tarocchi che metteranno gli eroi gli uni contro gli altri!

• Una storia completa firmata dall’impareggiabile Alan Davis!

AVENGERS DELLE TERRE DESOLATE

Autori: Ed Brisson, Jonas Scharf

Novembre • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avengers of the Wastelands #1/5

• Una nuova epopea ambientata nel mondo di Vecchio Logan!

• In un futuro dove i super eroi sono scomparsi, una nuova forza con cui fare i conti sta per sorgere nelle Terre Desolate!

• Dopo aver impugnato Mjolnir, la figlia di Luke Cage si unisce a Hulk Jr., Ant-Man e… al nuovo Cap!

• Ma i nuovi Avengers dovranno subito vedersela con il brutale pugno di ferro di Destino…

IRON MAN: IL RITORNO DEGLI EROI

Autori: Kurt Busiek, Sean Chen

Novembre • 18,3×27,7, C.,

512 pp., col. • Euro 41,00

Contiene: Iron Man (1998) #1/14, Captain America (1998) #8, Quicksilver #10, Avengers (1998) #7, Iron Man/Captain America Annual 1998, Fantastic Four (1998) #15

• Tony Stark ritorna nell’Universo Marvel, e l’armatura di Iron Man è più brillante che mai!

• Un ciclo di storie fondamentale che si è aggiudicato il premio Wizard per la miglior serie del 1998!

• Dopo La rinascita degli eroi, Tony ricostruisce la sua azienda da zero, mentre vecchi e nuovi avversari si scagliano contro di lui.

• Il ritorno del terribile Mandarino! Ospiti d’onore: Capitan America, i Fantastici Quattro e gli Avengers!

IRON MAN: IL DEMONE NELLA BOTTIGLIA

Autori: David Michelinie, John Romita Jr., Bob Layton,

Carmine Infantino

Novembre • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Iron Man (1968) #120/128

• Una delle saghe più celebri della Marvel anni 70 torna disponibile in volume!

• Circondato da avversari di ogni genere, Tony Stark, l’invincibile Iron Man, cede al suo nemico più nascosto!

• Le tavole che hanno rivelato il talento di John Romita Jr., l’artista di Kick-Ass e Amazing Spider-Man!

• Una storia quintessenziale del Vendicatore d’oro, vincitrice di un Eagle Award!

DOCTOR STRANGE VOL. 1: STREGONE SUPREMO DELLA GALASSIA

Autori: Mark Waid, Jesus Saiz

Novembre • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Doctor Strange (2018) #1/5

• Un nuovo, magico inizio per lo Stregone Supremo firmato da Mark Waid e Jesus Saiz!

• Il Dottor Strange ha perso il controllo delle arti mistiche, ma Tony Stark ha un suggerimento per lui…

• …cercare forme di magia alternativa nello spazio profondo!

• Nuovi incantesimi, nuovi alleati e nuovi nemici, con Stephen alla scoperta dei segreti mai rivelati sull’Universo Marvel!

YONDU: I MIEI DUE YONDU

Autori: Zac Thompson, Lonnie Nadler, John McCrea

Novembre • 17×26, C.,

112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Yondu (2019) #1/5

• Direttamente dalle pagine di Star-Lord e Guardiani della Galassia, il ritorno del pirata che più amiamo odiare!

• Ma nell’Universo Marvel esiste anche un altro Yondu… e non ha mai incontrato il leader dei Ravagers!

• Una scoppiettante miniserie piena di umorismo, disegnata dal maestro del fumetto europeo John McCrea!

• Testi degli sceneggiatori di Cable e Age of X-Man!

SPIDER-MAN 2099 VOL. 3: CADE IL MARTELLO

Autori: Peter David, Rick Leonardi, Ron Lim, Pat Mills, AA.VV.

Novembre • 17×26, C.,

304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #15/22, Ravage 2099 (1992) #15, Punisher 2099 (1993) #13, X-Men 2099 (1993) #5, Doom 2099 (1993) #14

• Il primo, folle crossover del 2099 finalmente raccolto in volume!

• Spider-Man, Ravage, X-Men e Destino contro i seguaci di Thor!

• Una sequenza di storie del Tessiragnatele del 2099 mai pubblicate da Panini!

• Scoprite o riscoprite gli eroi futuribili Marvel del… 1993!

X-MEN: LA SAGA DI FENICE NERA

Autori: Chris Claremont, John Byrne

Novembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #129/137

• Dimenticate Marvel Girl: ora Jean Grey è diventata Fenice, e niente sembra poterla fermare!

• Ma si sa, il potere assoluto corrompe assolutamente…

• …e perciò gli X-Men si troveranno a dover scegliere tra la vita di una di loro e quella dell’intero universo!

• Uno dei fumetti di super eroi più importanti di sempre, una drammatica saga di gloria e tragedia creata da due fuoriclasse della Nona Arte.

VENOM: ORIGINE OSCURA

Autori: Zeb Wells, Angel Medina

Novembre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Venom: Dark Origin (2008) #1/5

• Un giornalista caduto in disgrazia e l’ex costume alieno di Spider-Man si incontrano, e niente sarà più come prima!

• Ma quali sono le vere radici dell’odio che Eddie Brock prova per il Tessiragnatele?

• Un viaggio nei recessi più oscuri del passato di colui che il mondo imparerà a conoscere (e a temere) con il nome di Venom!

• Le origini di uno dei personaggi più controversi e amati della Casa delle Idee!

SPIDER-MAN: LEGAMI DI FAMIGLIA

Autori: Marc Guggenheim, Joe Kelly, Paolo Rivera, Chris Bachalo, AA.VV.

Novembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #573/577, Amazing Spider-Man Annual (2008) #1, Amazing Spider-Man: EXTRA! (2008) #1

• Quinto volume per la spettacolare nuova edizione del ciclo Un nuovo giorno!

• L’origine di Testa di Martello e il suo rematch con Spider-Man!

• Il momento più tragico di Flash Thompson! Il segreto di Jackpot! Punisher contro l’Arrampicamuri!

• Inoltre, sbarca nei fumetti Marvel… Stephen Colbert?!

SPIDER-MAN: LA MENTE IN FIAMME

Autori: Dan Slott, Marcos Martin, Mark Waid, Chris Bachalo, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #578/583, Amazing Spider-Man: EXTRA! (2018) #2

• Fermata imprevista, una delle più belle storie di SpiderMan degli anni 2000!

• Il ritorno di classici avversari come Molten e Shocker!

• L’incontro tra il Tessiragnatele e Barack Obama, con un prologo inedito!

• Inoltre: una storia completa di Roger Stern per i disegni di Lee Weeks!

MIRACLEMAN VOL. 2: LA SINDROME DEL RE ROSSO

Autori: Lo Scrittore Originale, Alan Davis, John Ridgway, Rick Veitch, AA.VV.

Novembre • 17×26, C.,

144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Warrior (1982) #12/21, Miracleman (1985) #7-10

• Il drammatico segreto delle origini di Miracleman!

• Quando Michael Moran pronuncia la parola “kimota”, si trasforma nel più potente degli eroi…

• …peccato che tutto ciò che sa di se stesso sia falso!

• Il secondo volume dell’opera che ha cambiato per sempre il fumetto supereroistico!

TIMELY’S GREATEST: SIMON & KIRBY VOL. 2

Autori: Joe Simon, Jack Kirby

Marzo 2021 • 17×26, C.,

TBC pp., col. • Euro ???

Contiene: Daring Mystery Comics #8, Marvel Mystery Comics #21/25, Captain America Comics #5/10, All Winners Comics #1/2, U.S.A. Comics #1/3, Young Allies Comics #1, Mystic Comics #7

• Le storie di due leggende della Golden Age dei comics: Joe Simon e Jack Kirby!

• Un viaggio nel tempo fino agli anni Quaranta, quando la Marvel si chiamava ancora Timely.

• Con la partecipazione di Capitan America, Bucky, la Visione originale, i Young Allies…

• La Storia del Fumetto in una serie di avventure indimenticabili!

CAPITAN AMERICA 10

Autore: Jack Kirby

Marzo 2021 • 17×26, C.,

296 pp., col., con sovraccoperta

Euro 28,00

Contiene: Captain America (1968) #193/200 Captain America Annual (1971) #3, Marvel Treasury Special: Captain America’s Bicentennial Battles (1976) #1

• Il ritorno del Re!

• Tornato alla Marvel nel 1975, Jack Kirby chiede e ottiene di occuparsi della serie regolare della Sentinella della Libertà…

• …e inaugura il proprio ciclo di storie con una saga fondamentale, quella della Bomba di Follia!

• Inoltre, un’incredibile minaccia aliena e un epico viaggio di Capitan America attraverso due secoli di storia statunitense!

CONAN IL BARBARO: VITA E MORTE DI CONAN

Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar, Gerardo Zaffino

Ottobre • 18,3×27,7, C.,

280 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #1/12

• Il ciclo completo del nuovo Conan della Marvel!

• Una storia che ha inizio con il Cimmero ancora giovane, ladro ad Arenjun, e finisce quando è re di Aquilonia!

• Lo scontro con la Strega Cremisi e la sua inquietante prole!

• Una sezione di extra piena di chicche da non perdere!

CONAN IL BARBARO OMNIBUS: L’ERA MARVEL 4

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Sal Buscema

Novembre • 18,3×27,7 C.,

848 pp., col. • Euro 79,00

Contiene: Conan the Barbarian #84/115, Conan the Barbarian Annual #4/5 e What If? #13

• Continua la spettacolare proposta cronologica delle storie di Conan il Barbaro pubblicate negli anni 70!

• La morte di Bêlit, l’arrivo del Cimmero nell’Universo Marvel e altre avventure mai proposte prima da Panini!

• Le ultime storie scritte da Roy Thomas prima di salutare il personaggio… per un ventennio!

• Una ricca sezione di extra con saggi, disegni inediti e imperdibili chicche!

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: SPIDER-MAN

Autori: AA.VV.

Dicembre • 15×23, B.,

120 pp., col. • Euro 9,00

Contiene: Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Across the Spider-Verse (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Web of Intrigue (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Spider-Sense of Adventure (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man – Web Designers (2019) #1, Marvel Super Hero Adventures: Captain Marvel – First Day of School (2018) #1

• Il volume perfetto per cominciare a scoprire l’Universo Marvel!

• Cosa succederebbe se Spider-Man diventasse un influencer? O se fosse costretto ad affrontare tutti i suoi più temibili avversari, uniti per sconfiggerlo una volta per tutte?

• Questo e molto altro ancora nelle otto divertenti pensate per i lettori più piccoli… ma che sapranno divertire anche i grandicelli!

• Ospiti speciali: Capitan Marvel, Miles Morales e tanti altri super eroi!

MARVEL SUPER HERO ADVENTURES: FINO AL WAKANDA E OLTRE

Autori: Jim McCann, Dario Brizuela

Dicembre • 15×23, B., 112 pp., col.

• Euro 9,00

Contiene: Marvel Super Hero Adventures: Spider-Man and the Stolen Vibranium (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: The SpiderDoctor (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Webs and Arrows and Ants #1, Oh My! (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Ms. Marvel and the Teleporting Dog (2018) #1, Marvel Super Hero Adventures: Inferno (2018) #1

• I fumetti degli eroi Marvel pensati per i lettori più giovani!

• Spider-Man vola in Wakanda per aiutare Pantera Nera, impegnato ad affrontare un vecchio nemico, ed è solo l’inizio di una serie di emozionanti avventure!

• Cinque spassosi racconti dell’Arrampicamuri alle prese con terribili criminali da affrontare insieme ai suoi super amici!

• Disegni frizzanti per storie allegre e piene di super eroi, come Occhio di Falco, il Dottor Strange e tanti altri!

