In collaborazione con Warner Bros., Funko ha realizzato una nuova linea di POP! dove gli amati Looney Tunes diventano…eroi DC! Come possiamo vedere dal primo sguardo, Taz diventa Flash, Gatto Silvestro Batman, Bugs Bunny Superman, Lola Bunny Wonder Woman e Willy il Coyote Cyborg.

Ricordiamo che su HBO Max, lo scorso maggio, è arrivata una nuova serie dedicata ai Looney Tunes, Looney Tunes Cartoons. La serie animata è composta da ottanta episodi di undici minuti ciascuno, con alcuni episodi speciali e dedicati alle festività. Looney Tunes Cartoons è prodotta da Warner Bros. Animation, con Pete Browngardt (Uncle Grandpa) e Sam Register saranno i produttori esecutivi.

Per la produzione, la serie incarna “l’alto valore di produzione e il processo degli originali cortometraggi” in varie storie “semplici, con gag e visivamente vivaci”.

TUTTO SUI FUNKO POP!

La Funko, è un’azienda che produce giocattoli su licenza, principalmente action figure in vinile. Inoltre Funko produce peluche, bobbleheads, e oggetti di elettronica sempre su licenza come chiavette USB, torce e auricolari.

I prodotti POP! Vinyl sono action figures fabbricati in stile “deformato” (simile allo stile giapponese ‘chibi’) e ispirati a personaggi Marvel, DC Comics, Disney, Star Wars, Harry Potter ed altri, dalle serie tv ai film dell’orrore.

Altre linee di prodotti sono i Mystery Minis, Hikari, ReAction Figures, Legacy Collection, Fabrikations, Mopeez, e Home & Accessories che include una serie di tazze di ceramica di Star Wars.