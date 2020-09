Il canale YouTube ufficiale NEW BEM ha pubblicato un video con nuove scene di BEM – Become Human, il film animato che segue la serie animata reboot del classico Bem il Mostro Umano.

Il filmato è incentrato su Belm, nuovo personaggio dall’aspetto simile a Bem; possiamo guardarlo in apertura.

Hiroshi Ikehata (Kiratto Pri☆Chan, Space Battleship Tiramisu) dirige BEM – Become Human presso Production I.G (Psycho-Pass) su sceneggiatura di Atsuhiro Tomioka (One Piece Stampede, Pokémon, Inazuma Eleven).

Mino Matsumoto (L’Attacco dei Giganti: Junior High, Maria the Virgin Witch) adatta il character design originale di Range Murata (Last Exile) per l’animazione.

Il film debutterà il 2 Ottobre 2020 nei cinema del Giappone.

A proposito della serie storica

La serie animata originale Bem il Mostro Umano è andata in onda per la prima volta tra il 1968 e il 1969 per 26 episodi.

La serie BEM ha debuttato ha debuttato a Luglio 2019 e si è conclusa a Ottobre 2019 dopo 12 episodi.

Dynit ha pubblicato la serie storica in DVD:

La gente li chiama mostri e ha paura di loro, ma nonostante il loro terrificante aspetto essi sono mossi da un profondo senso di giustizia e non esitano a mettere a rischio la propria vita pur di aiutare i più deboli e annientare le forze del male.

In un’atmosfera cupa e lugubre, popolata da creature orribili e uomini malvagi, il giovane Bero e i suoi inseparabili compagni, iniziano il loro viaggio alla ricerca di un modo per diventare esseri umani.

Acquista la serie storica in dvd