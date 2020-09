Panini DC Italia: le uscite di novembre 2020

Fra le uscite previste a novembre targate Panini DC Italia spiccano in un unico volume Doomsday Clock e Heroes in Crisis. Nuova edizione per il classico Batman Anno Uno.

Pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha reso disponibile il catalogo Anteprima 349 da cui apprendiamo le uscite previste per novembre 2020 targate Panini DC Italia.

Eccovele nel dettaglio. Trovate invece QUI le uscite previste a ottobre.

BATMAN 11

Autori: Tom King, Mikel Janín

12 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #85

• Ci siamo: Batman è pronto a riprendersi la sua città, ma prima deve sconfiggere un ultimo, pericolosissimo avversario… e non è Bane!

• Con la partecipazione straordinaria di Catwoman, Gotham Girl, Thomas Wayne… e Joker!

• L’imperdibile finale dell’arco narrativo La città di Bane, in un episodio di lunghezza doppia!

• L’ultimo numero del ciclo di Tom King, lo scrittore che ha ridefinito il Cavaliere Oscuro!

BATMAN 12

Autori: Peter J. Tomasi, Scott Godlewski

26 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1018/1019

• Il Natale sta arrivando, ma con il crimine che non va mai in vacanza, i cittadini di Gotham assistono a una serie di omicidi rituali.

• Batman deve fermare la carneficina prima che sia troppo tardi, ma dietro agli efferati omicidi c’è una spiegazione impensabile!

• Un solido racconto di detection con elementi soprannaturali!

• Una storia completa in due atti disegnata da Scott Godlewski!

SUPERMAN 12

Autori: Robert Venditti, Paul Pelletier

19 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman Man of Tomorrow #3/4

• Continua L’uomo del Domani, la nuovissima serie di Robert Venditti e Paul Pelletier!

• Il Giocattolaio è scatenato…

• …e questa volta il suo bersaglio è Lex Luthor!

• Riuscirà Superman a fermarlo prima che i suoi terrificanti giocattoli riducano in macerie la LexCorp e con essa tutta Metropolis?

SUPERMAN 13

Autori: Robert Venditti, Paul Pelletier

3 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman: Man of Tomorrow #5/6

• Superman è l’Uomo del Domani!

• Luthor ha un nuovo piano per ripulire Metropolis dalla criminalità…

• …e anche dall’Azzurrone, naturalmente!

• Uomo contro macchina: davvero la tecnologia di Lex renderà l’Ultimo figlio di Krypton… obsoleto?

BATMAN/SUPERMAN 6

Autori: Joshua Williamson, Nick Derington, Zoë Quinn, Brent Peeples

19 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #7, The Infected: Deathbringer (2020) #1

• Dopo aver affrontato gli Infetti, Batman e Superman studiano nuove misure per prevenire futuri complotti…

• …e sfruttando la nuova tecnologia ideata per rintracciare i supercriminali scoprono che il Generale Zod è tornato sulla Terra!

• Ma cos’hanno a che fare lui e Ra’s al Ghul con la perduta città di Kandor?

• Inoltre, una storia di Deathbringer, la versione malvagia di Donna Troy!

JUSTICE LEAGUE 6

Autori: Robert Venditti, Doug Mahnke, Aaron Lopresti

19 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #40/41

• Robert Venditti prende in mano il destino della Justice League affiancato dagli artisti Doug Mahnke e Aaron Lopresti!

• Una nuova minaccia direttamente dallo spazio profondo!

• Batman contro Madame Xanadu!

• L’Eradicatore guida l’assalto alla Terra!

WONDER WOMAN 6

Autori: Steve Orlando, V Ken Marion

26 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman Annual (2017) #3

• Le ripercussioni di Evento Leviathan scuotono il mondo di Diana!

• Anni fa, Wonder Woman salvò la piccola Maria, cambiando per sempre la sua vita…

• …e ora quella bambina è ormai cresciuta ed è diventata un’agente dell’A.R.G.U.S.!

• Ma con l’organizzazione decimata da Leviathan, per l’allieva è tempo di ribellarsi alla propria maestra…

FLASH 7

Autori: Joshua Williamson, Rafa Sandoval, Stephen Segovia, Geoff Johns, AA.VV.

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #750

• Ha inizio L’era del Flash!

• Il mortale Paradox e Godspeed contro l’eredità del Velocista Scarlatto!

• Joshua Williamson preme l’acceleratore nel celebrato numero #750 di Flash!

• In più, una storia breve di Geoff Johns e Scott Kolins ambientata nel passato e dedicata a Capitan Cold!

LANTERNA VERDE 7

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Green Lantern: Season Two (2020) #4

• Continua la serie più folle e interessante dell’Universo DC!

• Hal Jordan deve lottare per sopravvivere su un mondo sconosciuto e mutato oltre ogni umana comprensione…

• Inoltre: l’attacco di creature tecno-primitive e antichi esseri giganti!

• Ospite speciale: Flash!

AQUAMAN 6

Autori: Kyle Higgins, Kelly Sue DeConnick, Aaron Lopresti, Robson Rocha, AA.VV.

Novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Aquaman (2016) #56/57

• La battaglia contro Black Manta ha lasciato delle ferite profonde, e Atlantide ne pagherà le conseguenze!

• Aquaman e Mera sono davvero pronti alla nascita di un bambino?

• Il ritorno delle creature note come la Fossa!

• Ospiti speciali: Ocean Master e Dolphin!

HARLEY QUINN 6

Autori: Sam Humphries, Otto Schmidt, Sam Basri

Novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #63/64

• Continuano le fatiche di Harley Quinn!

• Un numero che si intreccia con le vicende di L’Anno del Criminale!

• Un nuovo letale avversario!

• Inoltre: che cosa vuole Lex Luthor dalla nostra signorina Quinzel?

L’ANNO DEL CRIMINALE: INFERNO SULLA TERRA 2

Autori: James Tynion IV, Steve Epting, Javier Fernandez

19 novembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Year of the Villain: Hell Arisen (2020) #3/4

• La conclusione della miniserie che chiude L’Anno del Criminale!

• La battaglia fra Luthor Alfa e il Batman che Ride giunge al suo apice: entrambi i geni del crimine hanno un piano… e il risultato sarà sorprendente!

• Entra in scena Perpetua, la creatrice del Multiverso!

• Inoltre, il gancio al prossimo grande evento DC: Dark Nights: Death Metal!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 7

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo, Alex Maleev, Rafael Albuquerque, AA.VV.

3 dicembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #19/22

• Il più grande nemico di Bruce Wayne è… il Commissario Gordon?!

• E chi o cosa potrebbe spingere Batman a usare una pistola?

• A Gotham City arriva un particolare visitatore, e una tragedia riporta in auge uno dei team-up più amati!

• Inoltre, comincia Anno Zero, con le origini del Cavaliere Oscuro in chiave I Nuovi 52!

JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LA TOTALITÀ

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jimenez, Jim Cheung, AA.VV.

Novembre • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Justice League (2018) #1/7

• Era rinchiusa nel Muro della Fonte, e oggi è libera: ma cos’è la Totalità?

• La prima missione della nuova Justice League potrebbe essere l’ultima!

• Lex Luthor mette insieme la sua Legion of Doom!

• Una squadra di autori di primissimo piano per la serie che ha fatto da spina dorsale all’Universo DC degli ultimi anni!

SUICIDE SQUAD VOL. 1: CATTIVO SANGUE

Autori: Tom Taylor, Bruno Redondo, Daniel Sampere

Novembre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Suicide Squad #1/5

• Alcuni dei peggiori supercriminali DC riuniti nella più sanguinosa versione della Task Force X!

• La nuova missione è neutralizzare i super-terroristi noti come Rivoluzionari… e non tutti ne usciranno vivi!

• Ma quando Harley Quinn e Deadshot scoprono che i sopravvissuti tra le fila nemiche entreranno a far parte del gruppo, si scatena l‘inferno!

• La Suicide Squad come non l’avete mai vista, direttamente dall’acclamato team creativo di Injustice: Gods Among Us!

DOOMSDAY CLOCK

Autori: Geoff Johns, Gary Frank

Novembre • 17×26, C., 456 pp., col. • Euro 40,00

Contiene: Doomsday Clock (2018) #1/12

• Il piano di Ozymandias è stato scoperto, e il mondo è sull’orlo di una guerra nucleare!

• Solo il Dr. Manhattan può salvare la Terra, ma è in un altro universo a studiare… Superman!

• Il crossover definitivo tra l’Universo DC e quello di Watchmen!

• Da Geoff Johns e Gary Frank, il team creativo di Superman: Origini segrete e Batman: Terra uno!

HEROES IN CRISIS

Autori: Tom King, Clay Mann, Lee Weeks, Mitch Gerads, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 240 pp., col. • Euro 27,00

Contiene: Heroes in Crisis (2018) #1/9

• Esiste una clinica speciale dove i supereroi vanno a curare i propri traumi.

• Ma quando diversi i pazienti vengono trovati morti, i sospetti ricadono su Booster Gold e Harley Quinn!

• Un’opera fondamentale che affronta il lato oscuro del supereroismo!

• Tom King e Clay Mann imbastiscono un’analisi psicologica travestita da giallo!

HARLEEN

Autori: Stjepan Šejic

Novembre • 21,6×27,7, C., 200 pp., col., con sovraccoperta, Euro 26,00

Contiene: Harleen #1/3

• Harley Quinn come non l’avete mai vista, in un’avventura che riunisce tanti volti noti di Gotham City!

• La lettura perfetta per i fan dei film Suicide Squad e Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn!

• Una storia spumeggiante che reinventa le origini di un personaggio amatissimo!

• E se il Cavaliere Oscuro ostacolasse l’amore tra Harleen Quinzel e Joker?

BATMAN: ANNO UNO

Autori: Frank Miller, David Mazzucchelli

Novembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman (1940) #404/407

• La sua vita è stata funestata dalla tragedia, ma il giovane e inesperto Bruce Wayne ha deciso che combatterà il crimine… perciò dovrà imparare a sopravvivere a Gotham City!

• La storia che racconta il primo anno di carriera di Batman e del Commissario Gordon!

• Un capolavoro di storytelling noir firmato dal pluripremiato team creativo composto da Frank Miller e David Mazzucchelli!

• Una delle più importanti e acclamate avventure dell’Uomo Pipistrello di sempre torna in edizione cartonata!

DC OMNIBUS: BATMAN E ROBIN DI TOMASI E GLEASON

Autori: Peter Tomasi, Patrick Gleason

Marzo 2021 • 18,3×27,7, C., 1248 pp., col., con sovraccoperta Euro 95,00

Contiene: Batman and Robin (2009) #20/22, Batman and Robin (2011) #0/40, Batman and Robin (2011) #23.1, Batman and Robin Annual #1/3, Robin Rises: Omega #1, Robin Rises: Alpha #1, Secret Origins (2014) #4, Detective Comics (2011) #27

• In un unico volume tutte le storie di Peter Tomasi e Patrick Gleason dedicate a Batman e Robin!

• Il Cavaliere Oscuro si appresta a vivere una nuova serie di avventure con il pestifero Damian Wayne!

• Padre e un figlio in prima linea contro i criminali di Gotham City!

• Una serie emozionante e divertente che esplora il rapporto fra l’Uomo Pipistrello e il suo alleato più grande!

SUPERGIRL VOL. 2: LA CASATA DI EL UNITA

Autori: Marc Andreyko, Kevin Maguire, Eduardo Pansica, Julio Ferreira

Novembre • 17×26, B., 168 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Supergirl (2016) #27/33

• La ricerca della verità sulla distruzione di Krypton ha spinto Supergirl ai limiti del cosmo…

• …e, priva di poteri, ora si ritrova nel bel mezzo di una guerra con la Cittadella!

• Kara, però, non è sola: dalla sua parte ha gli Omega Men, l’ascia di Rogol Zaar e la Casata di El!

• Ma una volta appresa la verità, fin dove si spingerà la sua sete di vendetta?

DC CLASSIC: ADAM STRANGE VOL. 1

Autori: Edmond Hamilton, Gardner Fox, Mike Sekowsky, Carmine Infantino, AA.VV.

Marzo 2021 • 17×26, C. con sovraccoperta, 424 pp., col. Euro 34,00

Contiene: Showcase (1956) #17/19, Mystery in Space (1960) #53/79

• Le avventure originali dell’archeologo divenuto un eroe cosmico!

• Dopo essere stato teletrasportato sul lontano mondo di Rann, la vita di Adam Strange cambia per sempre!

• A distanza siderale dalla Terra, conoscerà Alanna e suo padre, lo scienziato Sardath, e combatterà creature preistoriche, invasori alieni e altre incredibili minacce!

• Un mix di avventura e fantascienza, in un volume ricco di storie mai pubblicate in Italia!

SHADE, LA RAGAZZA CANGIANTE

Autori: Cecil Castellucci, Marley Zarcone

Novembre • 17×26, C., 336 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Shade, the Changing Girl (2016) #1/12

• In un unico volume, l’intera serie di Shade targata DC Young Animal!

• Loma Shade è un’aliena proveniente dal pianeta Meta, e ha due cose ben chiare in testa: è annoiata e il suo mito è Rac Shade.

• Giunta sulla Terra, prenderà possesso del corpo della giovane e non propriamente popolare Megan Boyer…

• Risultato: rabbia adolescenziale, disegni psichedelici e… l’inferno quotidiano della scuola!

THE DOLLHOUSE FAMILY – LA CASA DELLE BAMBOLE

Autori: M.R. Carey, Peter Gross, Vince Locke

Dicembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: The Dollhouse Family (2019) #1/6

• Alice ha ricevuto un incredibile regalo di compleanno: una bellissima casa delle bambole.

• Mentre la situazione familiare precipita, la casa parla alla ragazzina e le promette che metterà le cose a posto… ma a che prezzo?

• La seconda serie dell’etichetta DC diretta dal premiato scrittore Joe Hill!

• Un’opera horror che riporta alle migliori atmosfere Vertigo!

SANDMAN LIBRARY VOL. 5: IL GIOCO DELLA VITA

Autori: Neil Gaiman, Colleen Doran, Bryan Talbot, Shawn McManus

Dicembre • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Sandman (1988) #32/37

• Continua la nuova edizione della leggendaria serie Vertigo scritta da Neil Gaiman!

• La Principessa Barbara non sogna più: chi difenderà il suo reame dal Cuculo?

• La Luna è scomparsa dal cielo: cosa accadrà ora a New York?

• Il mondo reale e il mondo dei sogni si mescolano con esiti… tragici!

SANDMAN LIBRARY VOL. 6: FAVOLE E RIFLESSI

Autori: Neil Gaiman, Bryan Talbot, P. Craig Russell, Jill Thompson, AA.VV.

Dicembre • 17×26, B., 264 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Sandman (1988) #29/31, Sandman (1988) #38/40, Sandman (1988) #50, Sandman Special #1, Vertigo Preview #1

• Neil Gaiman ci delizia con una raccolta di storie incentrate sul cambiamento!

• Qual è il segreto di Augusto? E chi è Norton, il primo imperatore d’America?

• Cos’è successo veramente a Orfeo, il figlio di Sogno?

• Inoltre: Ramadan, la storia sul destino di Baghdad illustrata da P. Craig Russell!

JOHN CONSTANTINE, HELLBLAZER VOL. 1: I SEGNI DEL DOLORE

Autori: Simon Spurrier, Marcio Takara, Aaron Campbell, Matías Bergara, AA. VV.

Novembre • 17×26, B., 216 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Sandman Universe Presents: John Constantine, Hellblazer (2019) #1, Books of Magic (2018) #14, John Constantine, Hellblazer (2019) #1/6

• Il nuovo esordio di John Constantine targato Sandman Universe!

• Un ritorno alle origini per Hellblazer, tra i più iconici personaggi dark della DC!

• C’è qualcosa che non va a Londra: strani eventi sovrannaturali richiedono l’intervento di John… che lo voglia o no!

• Confuso e armato solo della sua magia, Constantine non può proprio farsi scappare questa seconda possibilità!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 2: CICLI

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, José Marzan Jr.

Dicembre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Y: The Last Man (2002) #6/10

• Continua la nuova edizione di una delle serie Vertigo più amate!

• Dopo la catastrofe che ha eliminato ogni essere di sesso maschile dalla Terra, Yorick e Ampersand sono gli unici sopravvissuti in un mondo senza uomini… ma ugualmente pericoloso!

• Nel loro viaggio dalla costa est alla costa ovest, Yorick e i suoi amici dovranno fare sosta a Marrisville, una cittadina in Ohio con un pericoloso segreto!

• Humour, critica sociale e grandi sorprese, nella serie vincitrice di tre premi Eisner!

Acquista Superman – Su nel Cielo cliccando QUI