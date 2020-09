Planet Manga: tutte le novità, le uscite e le ristampe di Novembre 2020

Dalla sezione Anteprima del sito web ufficiale Panini Comics, seguono tutte le novità, uscite e ristampe Planet Manga di Novembre 2020.

Qui, invece, le uscite di Ottobre 2020.

Novità

NANA & KAORU — BLACK LABEL 1

Autore: Ryuta Amazume

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Nana to Kaoru – Black Label 1

DESIDERIO, TORMENTO E… BONDAGE: L’ATTRAZIONE PER IL PROIBITO NELLO SCANDALOSO SEGUITO DI NANA & KAORU.

Nell’eros, come nei sentimenti, il piacere più grande è infrangere i tabù.

E scoprire fino a che punto il nostro corpo ha bisogno di spingersi. Al cuore della nuova, provocante serie dedicata ai protagonisti di Nana & Kaoru c’è un segreto…

Serie in corso

DORORO E HYAKKIMARU — LA LEGGENDA 2

Autori: Satoshi Shiki, Osamu Tezuka

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta

Euro 7,00

SAMURAI 8 — LA LEGGENDA DI HACHIMARU 5 (DI 5)

Autori: Masashi Kishimoto, Akira Okubo

19 novembre • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

COFANETTO SAMURAI 8 5

Euro 12,90 VUOTO/ Euro 24,50 PIENO

Contiene Samurai 8 5 vuoto / Samurai 8 1/5 pieno

IL MIO DANNATO RIVALE 3

Autore: Hashigo Sakurabi

Novembre • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,50

IO E MR. FAHRENHEIT SHE LIKES HOMO, NOT ME 3 (DI 3)

Autori: Akira Hirahara, Naoto Asahara

Novembre • 13×18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

RAGNA CRIMSON 4

Autore: Daiki Kobayashi

Novembre • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

BLACK CLOVER — QUARTET KNIGHTS 4

Autori: Yumiya Tashiro, Yûki Tabata, Bandai Namco Entertainment

19 novembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

PLUNDERER 5

Autore: Suu Minazuki

12 novembre • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

SOMALI E LO SPIRITO DELLA FORESTA 5

Autore: Yako Gureishi

Novembre • 17×26, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,50

NEON GENESIS EVANGELION — ANIMA 3

Autori: Ikuto Yamashita, Khara, Yasuo Kashihara

Novembre • 13×18, B., 248 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

WOTAKOI — LOVE IS HARD FOR OTAKU 5

Autore: Fujita

Novembre • 15×21, B., 144 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 8,90

WE NEVER LEARN 6

Autore: Taishi Tsutsui

19 novembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

CITY HUNTER REBIRTH 5

Autori: Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

Novembre • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

DRIFTING DRAGONS 6

Autore: Taku Kuwabara

Novembre • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MORIARTY THE PATRIOT 12

Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

12 novembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

KENGAN ASHURA 11

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Novembre • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

BLUE FLAG 8 (DI 8)

Autore: Kaito

12 novembre • 13×18, B., 248 pp., b/n • Euro 4,90

NANA — RELOADED EDITION 16

Autore: Ai Yazawa

Novembre • 11,5×17,5, B., 256 pp., b/n • Euro 6,50

SERAPH OF THE END GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 7

Autori: Takaya Kagami, You Asami

19 novembre • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 22

Autore: Atsushi Ohkubo

12 novembre • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 14 (DI 20)

Autore: Takehiko Inoue

Novembre • 11,5×17,5, B., 248 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

L’IMMORTALE COMPLETE EDITION 12 (DI 15)

Autore: Hiroaki Samura

Novembre • 13×18, B., 432 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 14,90

ASSASSINATION CLASSROOM 1/21 (DI 21)

Autore: Yusei Matsui

Novembre • 11,5×17,5, B., 192/224 pp., b/n • Euro 4,50/4,90 cad.

Ristampe

Recupera Nana & Kaoru 1