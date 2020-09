Fortnite – server sotto attacco?

Nelle ultime ore, i server di Fortnite sono inutilizzabili. Molti giocatori hanno iniziato a lamentare impossibilità di connettersi e giocare. Al momento Epic Games ha comunicato, su twitter, che sta indagando sulle cause dell’accaduto e che risolverà presto il problema. Altri utenti ancora hanno ricevuto messaggi del tipo “Non possiedi il permesso per giocare Fortnite” o ancora “Il tuo account non ha più accesso a Fortnite” come se fossero stati bannati improvvisamente ed inspiegabilmente.

Altri utenti sono stati scollegati dal gioco o non riescono ad effettuare affatto il login. La stessa Paradox’s Platform Cup nei server europei è stata rinviata a venerdì 18 e sabato 19. In tanti ora attendono il ritorno dei server di Fortnite, uno dei giochi la cui popolarità in questi anni non è mai scemata. Si attendono dunque altre dichiarazioni da Epic che faccia chiarezza sull’accaduto.

Le controversie di Epic

Nell’ultimo mese Epic è stata al centro di una grossa controversia con Apple. Tim Sweeney aveva recentemente elogiato Playerunknown Battlegrounds. Non è molto chiaro il perché se non forse voler mostrare una qualche ipocrisia di fondo dopo che Apple aveva rimosso Fortnite dal loro store. Egli ha citato un “[…] fantastico battle royale sviluppato con l’Unreal Engine!”. Molto probabilmente l’idea di fondo è quella di andare a fare uno smacco ad Apple e intanto promuovere il suddetto engine grafico. Ricordiamo che, del resto, appena un paio di mesi fa Sony aveva investito un’ingente somma di denaro in Epic Games.

Con quell’investimento, i rapporti tra le due aziende si erano consolidati e avevano permesso anche a Sony di accedere al vasto repertorio di assetti grafici e tecnologia messo a disposizione da Epic. Quest’ultima affermò che avrebbe continuato certamente a pubblicare anche per altre piattaforme, difatti Sony ha acquisito solo una minima percentuale dell’azienda (parliamo dell’1,4%).

