Cyberpunk 2077 è stato platinato per la prima volta

Łukasz Babiel tester per CD Projekt RED di Cyberpunk 2077 ha ufficialmente platinato il gioco. In totale, si vede dallo screen pubblicato su twitter e che vi riportiamo qui sotto, ci sono 26 trofei di bronzo, 17 d'argento e 1 d'oro. Il test commenta sarcasticamente con un "Una normale giornata di lavoro." Nonostante sia stato uno tra i più fortunati giocatori dell'anno dato che Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi del 2020 e che ha subito più volte slittamenti

Alcuni utenti hanno chiesto al tester quanto ci è voluto per platinare il gioco ma Babiel ha affermato che è difficile fare una stima in quanto ci sono altri test in atto e che presto inizieranno delle speedrun. Potremmo quindi avere presto anche una risposta a questa domanda per tutti quelli interessati a capire non solo la durata del gioco, ma anche la sua rigiocabilità.