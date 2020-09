Batman – Gotham Knights: il tono e il mondo del videogioco

Sin dall’annuncio al DC FanDome, Batman – Gotham Knights è diventato uno dei videogiochi più attesi dai fan. A parlarne a Comicbook, ora, il direttore creativo Patrick Redding.

“Due elementi creano l’atmosfera del videogioco: il primo è senza dubbio la presenza della Corte dei Gufi in una Gotham che ha 350 anni di storia, insieme al focus sul mistero e l’enfasi che porta la scoperta di alcuni segreti.

Volevamo una Gotham che potesse rappresentare visivamente questa trama, tutti i quartieri e i distretti rispecchiano con l’architettura la storia delle più importanti famiglie della città. Ogni edificio è simbolicamente anche una delle fondamenta della città.

Per il secondo, volevamo che Gotham avesse un ecosistema, una città in cui tornare notte dopo notte, piena di crimine, nella quale i personaggi potranno evolversi e diventare cavalieri. Questo aiuta anche il ritmo narrativo, ciò che succede di notte influenzia particolarmente gli eventi del giorno.

Per fare questo, c’era il bisogno di cittadini che vivessero una città del genere, tentando continuamente di sopravvivere. C’era bisogno di una polizia ostile, che tenta di proteggere questi cittadini ma non sempre lo fa nel modo giusto.

Poi, ci sono ovviamente tutte le fazioni criminali e tutti i villain, che stanno approfittando dell’opportunità di non avere Batman alle costole. È questo l’ecosistema in cui immergeremo il giocatore e nel quale gli chiederemo di seguire l’evoluzione dei protagonisti.

Una continua pentola che bolle, che continua a sfornare sorprese, a creare sfide, nuovi tipi di nemici, di crimini, di situazioni, mentre ci si impegna notte dopo notte” conclude Redding.

Come è stato rivelato, a vestire i panni di Robin è Tim Drake e, il Creative Director del videogioco Patrick Redding, ha recentemente parlato del personaggio e della sua storia, che potrebbe evolversi fino a vederlo diventare Batman.

“Tim Drake è stata la nostra scelta come Robin sin dall’inizio e per ragioni che non ho ora intenzione di svelare, perché si collega alla più ampia narrazione della storia, ne parleremo più avanti” spiega Redding.

“Tim era il Robin giusto per essere il nuovo Robin del mondo in cui siamo, ci ha permesso di avere un Robin adolescente in grado comunque di essere un combattente fisicamente formidabile e credibile.

Anche se ha già tanto da dare come Robin, per le sue abilità da detective, di combattimento e come uso di gadget, volevamo un Robin che potesse avere un’evoluzione credibile e completa in grado di portarlo a diventare il nuovo Cavaliere Oscuro di Gotham City .

Tutto ha molto senso, è fantastico perché se si ha familiarità con la tradizione dei fumetti, questo non è un territorio completamente inesplorato”continua Redding. “La gente si è posta la domanda: ‘Dove sta andando Tim? In cosa si sta trasformando?’ La gente sente che potrebbe essere un detective migliore di Bruce Wayne da un certo punto di vista, ma ha anche alcune delle altre caratteristiche di Bruce,i n cosa si evolverà?

Per noi è davvero divertente, narrativamente e per la sua singola evoluzione. È un personaggio che mi piace, che può creare un mito percorrendo la strada che lo porta al costume del Cavaliere Oscuro”.

Il trailer cinematografico ci ha dato un assaggio di ciò che sarà il contesto narrativo di questo gioco. Vediamo immediatamente Bruce Wayne fare un annuncio. Un inizio dal carico emotivo notevole in cui viene annunciato che Batman è sparito.

Cosa si celerà dunque dietro questo misterioso annuncio legato alle vicende del nuovo gioco? Si è intravisto un costume di Robin e poi l’entrata in scena del famoso “side-kick” di Batman, che sia lui il focus di questo nuovo gioco?

In realtà si vedono molti altri “uomini pipistrello” che agiscono come vigilanti della città di Gotham, si tratterà con tutta probabilità di un titolo dal cast più corale e che includerà vecchi e nuovi personaggi che si uniranno all’universo di Batman. Nessuno però si sente di ammettere che Bruce Wayne in persona non possa tornare o comunque fare un’apparizione.

Warner Bros. Interactive Entertainment descrive così il gioco:

“Batman è morto. Spetta ora alla Batman Family—Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin —proteggere Gotham City, instillare speranza ai suoi cittadini, disciplina ai suoi poliziotti e paura ai suoi criminali. Dovere evolvere nel nuovo Cavaliere Oscuro e salvare Gotham dal caos.

Gotham Knights è giocabile sia in modalità giocatore singolo sia in modalità cooperativa online per due giocatori e sarà disponibile nel 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, la famiglia di dispositivi Xbox One inclusi Xbox Series X e Xbox One X e PC.

