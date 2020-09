Spider-Man: Miles Morales – la potenza PS5 in un teaser

Insomniac Games ha condiviso un nuovo teaser per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales che mostra come apparirà il titolo in 4K HDR su PlayStation 5. Non è altro che una GIF estremamente breve, ma riesce comunque a dare ai fan una idea dei benefici resi possibili dal ray-tracing, una delle caratteristiche principali di PS5.

Il tempismo è poco sospetto, dato che, come sapete, mercoledì 16 settembre ci sarà un nuovo evento dedicato a PS5. Sembra molto probabile che Sony rivelerà il prezzo e la data di lancio della console di nuova generazione insieme a una serie di nuovi dettagli per i videogiochi PS5 già annunciati, tra cui ovviamente l’attesissimo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Potete vedere il teaser sotto.

Le ultime news sul prezzo

Come vi avevamo indicato ieri, una foto della catena spagnola di negozi El Corte Inglés forse ha svelato anticipatamente quale sarà il prezzo di PS5.

Stando ad una foto condivisa sui social, infatti, la console dovrebbe costare 499,90 euro ovvero 399,90 euro per la versione solo digitale.

Ovviamente non vi è alcuna conferma ufficiale, quindi i prezzi potrebbero non corrispondere a quelli effettivi indicati da questo rumor.

Anche se probabilmente mercoledì ne sapremo di più al nuovo evento organizzato da Sony, che dovrebbe rispondere a quanto indicato da Microsoft per Xbox Series X.

A pochi mesi dal lancio, sembra che Sony stia iniziando a far crescere l’hype, anche se la data precisa e il prezzo della console devono ancora essere rivelati.

Tra i giochi più attesi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart la fanno da padrone anche perchè i due giochi usciranno entrambi entro la finestra di lancio di PS5 e probabilmente si riveleranno le killer application di Sony. Entrambi i titoli sono sviluppati da Insomniac Games.

#MilesMoralesPS5 is realized in 4K HDR on PS5. See reflections with ray-tracing, and improved lighting, shadow, and character detail. #SpiderManPS5 pic.twitter.com/1dRaW9505r — Insomniac Games (@insomniacgames) September 12, 2020

Nell’attesa giocate con Sony PS4 PRO PlayStation Gamma Chassis + PS Live Card 20€, 4K HDR, 1 TB