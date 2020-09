One Piece: il cosplay di Roxanne Modafferi (UFC)

Nuovo cosplay per la lottatrice.

Quando si tratta di UFC, tutti i lottatori devono trovare il modo di distinguersi, per farsi amare dai fan. Alcuni usano mosse ad effetto mentre altri cercano dei look particolari.

Una delle lottatrici che più sa usare questi mezzi per distinguersi è Roxanne Modafferi, e ai fan è stato ancora più chiaro durante una pesa della combattente.

Il controllo è avvenuto all’inizio di questa settimana mentre l’UFC si preparava per una nuova serie di combattimenti a Las Vegas. Modafferi è arrivata con ben 125 libbre di muscoli, e lo ha fatto mentre era vestita come uno dei pirati più famosi del mondo manga.

Come potete vedere sotto, Modafferi è vestita da Rufy. La combattente indossa una maschera nera a causa della pandemia, ma il suo cappello rende omaggio a One Piece. Indossa un cappello di paglia proprio come Rufy, e il suo bikini blu navy evoca ulteriormente il mare con il suo colore da spiaggia.

One Piece

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999.

Toei Animation ha prodotto inoltre 13 special televisivi, 14 film anime, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Svariate compagnie ne hanno tratto merchandise di vario genere, come colonne sonore, videogiochi e giocattoli.

One Piece è una delle storie più di successo di sempre, campione di vendite sia in Giappone che nel resto del mondo. E non vediamo l’ora di leggerne la fine.

