One Piece: Oda parla di quello che vedremo nel finale

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

Oda: I announced that the end will be in 5 years so that the reader realizes that the long story is finally reaching its end!! For now we should enjoy the exciting Wano arc! I will draw it with all my strength! pic.twitter.com/N8brqsQxkw

