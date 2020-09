New Mutants verrà rilanciata dopo X of Swords

Cambio di sceneggiatore per New Mutants.

Similmente alle due mini-serie gemelle House of X e Power of X, il crossover X of Swords pianterà i semi per il futuro delle testate mutanti. Non è ancora completamente chiaro il futuro post X of Swords, ma la Marvel si è già sbilanciata rivelando i primi cambiamenti nella testata dei Nuovi Mutanti.

Cambio di sceneggiatore per New Mutants, che a partire dal #14 della nuova serie vedrà l’ingresso di Vita Ayala come nuova scrittrice del titolo della linea Dawn of X. La nuova run dei New Mutants ha iniziato la sua corsa nel 2019 seguendo il rilancio dell’intera linea degli X-Men dopo House of X e Power of X.

Il primo arco narrativo di questa nuova serie aveva visto ai testi Ed Brisson e Jonathan Hickman. Quest’ultimo ha collaborato con Brisson soltanto per il primo story arc della serie, lasciando la testata probabilmente per i suoi impegni con la testata principe degli X-Men.

A dicembre Vita Ayala subentrerà in sostituzione di Ed Brisson. La scrittrice inizierà la sua run a dicembre per una storia che seguirà i fili del prossimo crossover degli X-Men, X of Swords. Il disegnatore Rod Reis, che ha lavorato sulla serie sin dal lancio affiancherà alle matite la scrittrice.

“Al confine della società mutante, la più giovane generazione degli X-Men si lascia andare nella Caccia Selvaggia, andranno alla grande, faranno esplodere cose e combineranno i loro poteri per vedere chi verrà incoronato re della montagna!” di seguito la descrizione ufficiale del nuovo arco narrativo orchestrato da Vita Ayala.

“Nel seguito di X of Swords, una misteriosa minaccia ha preso piede su Krakoa. Questo antico nemico è potente, affamato, ed è anche famigliare per i Nuovi Mutanti, e richiederà gli X-Men di tutte le generazioni per fermarlo. Unisciti a Magik, Dani Moonstar, Karma, Warpath, Wolfsbane, Warlock, Scout, e a molti altri dei vostri preferiti in una serie imprevedibile che esplorerà un territorio inesplorato del nuovo status quo mutante che ha preso vita nella rivoluzionaria House of X di Jonathan Hickman!”

New Mutants sarà il secondo titolo ongoing di cui si occuperà Vita Ayala. Infatti, sempre per la linea Dawn of X, la scrittrice scriverà anche Children of the Atom, che sarà incentrato su una nuova generazione di mutanti (QUI – per ulteriori dettagli).

In occasione dell’annuncio Vita Ayala ha detto:

“I Nuovi Mutanti (come gruppo di personaggi e come fumetto) sono il centro del diagramma di Venn delle cose che amo, e sono onorata e entusiasta di riuscire a seguire Jonathan Hickmaned e Ed Brisson sul titolo. I New Mutants sono nella posizione perfetta per iniziare a scavare in alcune delle cose più strane e pericolose che si trovano appena sotto la superficie della nuova nazione mutante di Krakoa. Stanno per frugare in cose che mordono, quindi aspettatevi che si trovino in ogni tipo di guaio … * risata minacciosa *”

