Animaniacs: primo teaser trailer per il reboot

Per celebrare il 27esimo anniversario dalla premiere della serie originale, Hulu ha pubblicato un primo teaser trailer per il reboot di Animaniacs. I nuovi episodi arriveranno in streaming il prossimo 20 novembre, con una seconda stagione già programmata per il 2021.

🎉 HAPPY BIRTHDAY ANIMANIACS! 🎉

To celebrate the 27th anniversary of the original series premiere, we're giving you a special behind-the-scenes look of your favorite voice cast at work.

Stream brand new episodes of #Animaniacs on November 20th, only on Hulu! pic.twitter.com/CQSIQo1lq2

— Hulu (@hulu) September 13, 2020