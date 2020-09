Electronic Arts ha presentato oggi un nuovo cortometraggio in CG per l’uscita di Star Wars: Squadrons in ottobre. Nel corto “Hunted” viviamo il gioco dalla prospettiva di un pilota TIE che viene lasciato indietro dopo che la Flotta Imperiale si ritira da un cantiere assalito dalla Nuova Repubblica. Non volendo arrendersi, il pilota oscura la posizione per sfuggire ai nemici. Un pilota di X-Wing però lo individua e segue un combattimento aereo.

La sinossi ufficiale racconta: “La ritirata dell’Impero dopo un attacco a sorpresa segna un altro imprevisto sulla scia della distruzione della seconda Morte Nera. Ma per un membro dello Squadrone Titano, la battaglia è tutt’altro che finita. Il Capo Squadriglia Varko Gray si ritrova come l’ultimo pilota TIE sul campo di battaglia, braccato senza sosta da un X-Wing della Nuova Repubblica in questa storia indipendente di STAR WARS: Squadrons.

“Realizzato in collaborazione con Motive Studios, Lucasfilm e ILM, ‘Hunted’ è ambientato prima degli eventi di STAR WARS: Squadrons, presentandoti uno degli assi con cui combatterai nella storia che vivrai”.

Motive Studios sta sviluppando Star Wars: Squadrons per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco include missioni in singolo e combattimenti multiplayer cinque contro cinque con crossplay tra piattaforme. Il gioco ha anche il supporto per VR e HOTAS.

EA aveva anche rivelato una descrizione con i nuovi dettagli della campagna:

“Sebbene distrutto dopo la battaglia di Endor, l’Impero Galattico si avvicina al Settore Bormea, determinato a schiacciare la Nuova Repubblica di recente formazione. Il progetto Starhawk della Repubblica rappresenta un punto di svolta nella Guerra Civile Galattica, e i piloti di punta di entrambe le parti saranno determinanti nel suo esito.

Dai un primo sguardo a una delle prime missioni imperiali della storia per giocatore singolo di Star Wars: Squadrons, dove devi volare dietro le linee nemiche per salvare una spia alleata dotata di informazioni vitali sul progetto”.

Star Wars: Squadrons sarà in vendita per Xbox One, PlayStation 4 e PC il 2 ottobre.

