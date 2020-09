PlayStation 5: un negozio spagnolo ha svelato il prezzo?

Sony ha svelato un nuovo fantastico trailer per la sua nuova console. Ma le novità non finiscono qui. Grazie a una foto della catena spagnola di negozi El Corte Inglés forse sappiamo quale sarà il prezzo di PS5.

Stando alla foto, infatti, la console dovrebbe costare 499,90 euro ovvero 399,90 per la versione solo digitale.

Ovviamente non vi è alcuna conferma ufficiale, quindi i prezzi potrebbero non corrispondere a quelli effettivi.

Anche se probabilmente mercoledì ne sapremo di più al nuovo evento organizzato da Sony.

A pochi mesi dal lancio, sembra che Sony stia iniziando a far crescere l’hype, anche se la data precisa e il prezzo della console devono ancora essere rivelati. Per ora, i fan possono avere un assaggio di ciò che Sony ha rivelato nel nuovo trailer.

Tra i giochi più attesi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e Ratchet & Clank: Rift Apart la fanno da padrone anche perchè i due giochi usciranno entrambi entro la finestra di lancio di PS5 e probabilmente si riveleranno le killer application di Sony. Entrambi i titoli sono sviluppati da Insomniac Games.

Preordinate PS5

Registrandosi dall’apposita pagina del sito ufficiale di PlayStation 5, è possibile cogliere l’opportunità di essere tra i primi a preordinare l’attesissima console di nuova generazione di Sony. Da oggi è invece finalmente iscriversi al sito e avere l’occasione di preordinarla. Ma l’offerta non varrà per sempre, quindi fareste meglio a muovervi se siete interessati!

Come vi avevamo già indicato, Sony sta dunque raccogliendo tutti i preordini in modo, probabilmente, anche da farsi una stima della produzione necessaria per soddisfare i potenziali acquirenti. Fino ad ora sia la data che il prezzo sono avvolti nel mistero, ma con l’avvicinarsi del lancio si pensa che questi dubbi verranno molto presto fugati.

