Burn the Witch di Tite Kubo, la copertina del volume 1

Attraverso il proprio account Twitter ufficiale, Tite Kubo ha diffuso la copertina del volume 1 del manga successore di Bleach: Burn the Witch, in arrivo il 2 Ottobre 2020 nelle librerie del Giappone.

In copertina si legge “Don’t Judge a Book by Its Cover”, ossia “Non giudicate un libro dalla copertina”, un detto che calza perfettamente con la scelta del maestro Kubo.

Guardate voi stessi:

La classica illustrazione a colori sarà invece sulla copertina del volume, invertendo la consuetudine di usare una immagine a colori per la sovraccoperte e una monocromatica per la copertine degli albi.

Il volume si compone di 260 pagine e include, oltre i quattro capitolo della prima stagione della serie, che possiamo leggere gratuitamente in inglese su Manga Plus, anche il one shot originale e un poster pin up a colori illustrato fronte retro.

Ricordiamo che lo stesso giorno debutterà il film animato, che anche in Italia arriverà su Crunchyroll in contemporanea con il Giappone ma suddiviso in tre parti.

Nel mondo di Burn the Witch il 72% delle morti a Londra sono collegate ai draghi, creature fantastiche invisibili alla maggior parte delle persone.

Alcuni però hanno iniziato ad affrontare questi draghi.

Soltanto gli abitanti di Reverse Londra, che vivono nel lato nascosto della città possono vedere i draghi e tra questi soltanto poche persone scelte diventano abbastanza qualificati come streghe e stregoni per avere un contatto diretto con loro.

Noel Niihashi e Ninny Spangcole sono streghe che lavorano per la Wing Bind, una organizzazione per la conservazione e la gestione dei draghi.

La missione del duo è proteggere e gestire i draghi di Londra per conto delle persone.

Acquistate ORA il finale di “Bleach” – Planet Manga