I nuovi capitoli di Black Clover stanno semplicemente lasciando di stucco gli appassionati. La battaglia tra la Triade Oscura e i Tori Neri ha finalmente rivelato tutto il pericolosissimo potere di Asta; ma non è solo il protagonista ad aver catturato l’attenzione. Nel capitolo 264, anche Yuno è salito sul palco.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 264 DI BLACK CLOVER

Quando l’arco del Regno di Spade di Black Clover è iniziato, uno dei primi luoghi a essere attaccato è stato la sede dell’Alba Dorata. Zenon della Triade Oscura ha rapito il capitano William Vangeance e in seguito a quell’evento Yuno si è fortemente sentito in colpa per non essere stato abbastanza capace. Ma è quello che è successo dopo ad aver sorpreso maggiormente. Una spia del Regno di Spade si è parato dinanzi al giovane orfano, rivelandogli di essere in realtà il principe di quel regno.

La verità di Yuno

Dopo l’attacco ai Tori Neri e la comparsa del vice capitano Nacht, i Cavalieri Magici del Regno di Clover si preparano alla prossima mossa: salvare i due capitani rapiti. Per combattere la Triade Oscura, Nacht intende portare con sé solo i combattenti più forti, ma Yuno lo spinge a lasciarsi accompagnare da lui rivelando la sua vera identità.

Yuno spiega di essere stato portato nel Regno di Clover in seguito alla ribellione contro la famiglia reale del Regno di Spade. Asta, a bocca aperta, non si spiega come il suo amico non sia turbato da ciò. Ma Yuno è realmente il principe del Regno di Spade o è solamente una strategia degli avversari? E come cambieranno i suoi obiettivi d’ora in poi?

Tutto su Black Clover

Black Clover è uno shonen di genere fantasy/azione scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) è al momento si compone di 261 capitoli. In Italia, Black Clover è edito da Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 23. Da quest’opera è stata tratta una serie animata, disponibile in steaming gratuito su Crunchyroll, e un videogioco. Black Clover: Quartet Knights è un’avventura in terza persona disponibile su PlayStation 4 e PC.

