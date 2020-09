Goen, le uscite manga di Novembre 2020

Dalle pagine del numero 274 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni vi riportiamo le uscite manga Goen previste per Novembre 2020.

Qui, invece, le uscite della settimana del 14 Settembre 2020.

ALICE ACCADEMY 1-3 pack

€ 11,95

Non perdere l’ultimo numero di Alice Academy. Il giorno del diploma è arrivato. Per voi un omaggio “sovrannaturale”.

In occasione dell’uscita del n°31, la conclusione delle avventure di Mikan e dei suoi meravigliosi compagni, impreziosito da un grazioso omaggio, riproponiamo anche gli esordi della popolarissima serie scolastica in una versione a prezzo speciale…

Pack Orientamento scolastico: Alice Academy 1-2-3 con una Bag griffata contenente tre Alice Stone: prezzo di € 11,95 (invece di € 13,50).

Chi aderisce alla promozione potrà acquistare il “Regalo di diploma”: il numero 31 di Alice Academy corredato dalla Bag griffata con le tre Alice Stone.

Solo nelle fumetterie aderenti.

RIPROPOSTA

I MISERABILI VOL. 1

di Takahiro Arai, Victor Hugo

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n, € 5,95

RIPROPOSTA

I MISERABILI VOL. 2

di Takahiro Arai, Victor Hugo

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n, € 5,95

I MISERABILI VOL. 3

di Takahiro Arai, Victor Hugo

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n, € 5,95

Prosegue con un terzo ed emozionante volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. In questa drammatica storia ci sono temi universali che catturano mente e cuore: crimine e punizione, la spietata persecuzione di Jean Valjean per mano dell’ispettore Javert, la disperazione della prostituta Fantine, l’amoralità del ladro Thénardier, e il desiderio condiviso di fuggire dalla terribile prigione della propria mente.

I Miserabili ha dato a Victor Hugo la tela su cui rappresentare la sua critica alla politica francese e al suo sistema giudiziario, ma il ritratto finale è immense, epico: uno spettacolo straordinario che incanta i sensi e tocca, per sempre, i cuori.

RIPROPOSTA

REVERSIBLE MAN VOL. 3

di D. Nakatani

12,2×17,8, B+sc, 208 pp, b/n + col., € 5,95

Orrore al prestigioso club di rugby della scuola superiore di Keihou: sono stati scoperti i cadaveri orribilmente mutilati di due giocatori. Chi potrebbe

mai fare una cosa del genere a dei giovani liceali? Nel frattempo Wataru Funato, l’eminenza grigia del governo, vive una tragedia personale: la vita del

suo unico figlio, molto malato, è ora appesa a un filo. Potrà resistere al canto delle sirene della “Chiesa del dolce sorriso” che gli offre una soluzione

miracolosa? Questi due casi apparentemente scollegati stanno per intrecciarsi perché dove c’è sofferenza, la Chiesa del dolce sorriso non è mai molto

lontana! GOEN è orgogliosa di presentarvi il nuovo capitolo di questa appassionante e scioccante miniserie.

RIPROPOSTA

DENTRO MARI VOL. 7

di Shuzo Oshimi

13×18, B+sc, 194 pp, b/n e col., € 6,95

“Fumiko! Come siamo in alto, Fumiko!”

Un ricordo d’infanzia: c’è un’anziana signora su una ruota panoramica. Di chi è quel ricordo? Io e Yori decidiamo di recarci in quel posto per cercare indizi…

RIPROPOSTA

KARNEVAL VOL. 13

di Touya Mikanagi

13×18, B+sc, b/n , 208 pp, € 7,50

Dopo la battaglia, Nai e Gareki apprendono che i Varga hanno impiantato cellule Incuna nel corpo di Yogi, provocando la nascita di un alter ego dai capelli d’argento, che adesso si rifiuta di cedere il passo alla sua personalità originale! Karoku, nel frattempo, fa una rivelazione inaspettata sul misterioso taccuino trovato nella foresta iridescente …

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

RIPROPOSTA

ZELPHY OF THE ION VOL. 2

di Etoruji Shino

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n, € 6,95

Non solo MUSASHI DUAL (e anche EXTRA EXISTENCE e NECOSSAS:SIX…), nel catalogo GOEN c’è anche questa miniserie fantascientifica di Etorouji Shino.

Protagonista è Reesha, principe di una dinastia potente ma decaduta a causa della guerra. Ora, a 19 anni, è un idraulico in una città termale, assieme a dei soldati che gli sono rimasti fedeli. Ma ben presto la copertura salterà a causa di alcuni eventi violenti che si verificheranno. Un’avvincente miniserie di fantascienza che vi appassionerà da un autore amatissimo in Italia.

RIPROPOSTA

ARE YOU ALICE? VOL. 11 [DI 12]

di Ikumi Katagiri /Ai Ninomiya

13×18, B+sc, 208 pp, b/n e col., € 5,95

Dopo essere sfuggiti alla distruzione di Lewis Carroll del loro mondo, gli ultimi sopravvissuti di Wonderland si rifugiano a Caterpillar Alley. Ora che è apparso un nuovo avversario, gli ex nemici (ora alleati) dovranno escogitare qualcosa per fermare i piani di Carroll.

Ma, mente sono impegnati a decidere il da farsi, Carroll si sta avvicinando sempre di più ad Alice. La vera Alice.

RIPROPOSTA

UQ HOLDER! VOL. 12

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp, € 5,95

IL DUELLO DEL DESTINO! Per avere la meglio sul vero nemico della UQ Holder, Fate

Averruncus, Tota e i suoi compagni si dirigono ad Ama no Mhashira. All’inizio sembra

che il terribile potere di Fate sia imbattibile, ma dopo un duro scontro e grazie alle

abilità di Kiri, i nostri eroi hanno la meglio Dopo vent’anni, Fate ed Evangeline stanno

per incontrarsi di nuovo…

RIPROPOSTA

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS VOL.7

di Eri Takenashi

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp, € 5,95

Dopo il tempestoso arrivo di Ozuma, è arrivato il momento di svelare i segreti di

Tsugumi! Ma questo sarà uno solo degli episodi che compongono il settimo volume di

questa serie divertentissima e imprevedibile che vede protagonista il liceale Jin Mikuriya

e la Dea Nagi risvegliatasi per colpa di Jin. Ma Nagi è solo la prima di tante bellissime

Dee che faranno la comparsa in questa serie. Tanta azione e divertimento in arrivo, con

la dea Nagi!

RIPROPOSTA

PUNTA AL TOP, GUNBUSTER! 4 [DI 5]

di Kabocha e Gainax

12,2×17,8 B+sc, 196 pp, b/n + col, € 5,95

Il leggendario anime della GAINAX è finalmente diventato un fumetto! I misteriosi invasori sono ormai prossimi a devastare il Sistema Solare. Noriko, guidata dal suo Coach, e la stupenda Kazumi Amano, sono le due prescelte per pilotare le rivoluzionarie Buster Machine, in grado di combinarsi nell’invincibile robot GunBuster. Ma probabilmente neanche il solo GunBuster, nonostante la sua spropositata potenza, è in grado di ottenere la vittoria

definitiva contro gli invasori…

RISPOPOSTA

KARAKURI CIRCUS VOL. 23

di Kazuhiro Fujita

12×17, B+sc, 192 pp, b/n, € 5,95

Il combattimento finale tra Narumi, l’ultimo degli Shirogane rimasto in piedi, e le marionette rimaste fedeli a Francine è al suo apice. Ma quello che attende Narumi alla fine del durissimo scontro è una spaventosa rivelazione.

Nel frattempo, il piccolo Masaru sta per essere messo di fronte alla terribile realtà della sua origine…

RIPROPOSTA

CAPITAN HARLOCK – DIMENSION VOYAGE VOL. 8

di Leiji Matsumoto, Koichi Shimahoshi

14×21, B+sc, b/n e col., € 7,50

Mentre Harlock e il suo equipaggio sono impegnati nel duello contro Jorjibel, una guerra sta infuriando sulla Terra. L’Impero Meccanizzato sta fronteggiando le Mazoniane con tutte le sue immense risorse, e Tadashi Daiba dovrà capire se il nemico di un nemico è un alleato… o solo un altro nemico.

RIPROPOSTA

DUE COME NOI! 34

di Hiroyuki Nishimori

12×17, B+sc, b/n, € 5,95

Continuano le folli avventure a base di risse del biondo-platinato Takashi Mitsuhashi e del suo amico Shinji Ito, dai capelli a porcospino. I nostri eroi, assieme al brillante nuovo studente da poco trasferito, Shuichi Takasaki, resteranno coinvolti in nuove battaglie. Non lasciatevi scappare il manga che ha ispirato la fortunata serie animata di OAV distribuita anche in Italia! Una storia che parla di lotte tra gang, grandi amori e colpi di scena in salsa action, e che fa del divertimento e della comicità il suo ingrediente principale.

RIPROPOSTA

CRONACHE DAL MONDO DEGLI SPIRITI VOL. 7

di Ryu Fujisaki

12,2×17,8, B+sc, b/n, 188 pp, € 5,50

Sarutahiko è di fronte a una sfida disperata: i grandi spiriti malvagi si sono coalizzati per impedirgli di compiere la propria missione, e con il suo attuale livello di potere il ragazzo non ha nessuna possibilità di vittoria. È davvero arrivata la fine?

RIPROPOSTA

CELESTIAL CLOTHES VOL. 9

di Etorouji Shiono

12,3×17,9, B+sc, 192 pp, b/n, € 5,95

Dall’acclamatissimo autore di “Übel Blatt”, con cui GOEN ha stretto una forte collaborazione pubblicando successi quali NECOSSASS: SIX, EXTRA EXISTENCE, MUSASHI DUAL E ZELPHY OF THE AION, arriva un nuovo volume per questa appassionante serie fantasy che mischia scintoismo e miti norreni. Continuano le vicende di Yu Miwatari e della bellissima e misteriosa valchiria Radgrid. La guerra tra le divinità e gli esseri umani è ancora aperta!

RIPROPOSTA

STEALTH SYMPHONY VOL. 3

di Ryougo Narita e Youichi Amno

11×17, b+ sc, b/n, 208 pp, € 5,95

Ultimo numero di questa spettacolare miniserie ambientata in un mondo dove elfi, nani, draghi vivono in armonia. Il protagonista è Jig, che cerca di esorcizzare la maledizione che si porta sulle spalle. Arriva così nella città di Jimbocho, piena di segreti e organizzazioni, dove incontra molte persone potenti con l’intenzione di distruggerlo o salvarlo. Riuscirà Jig a scoprire il vero segreto della sua maledizione, o questa lo porterà nella tomba?

RIPROPOSTA

FORZA GENKI VOL. 10

FORZA SUGAR

di Yuu Koyamai

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n, € 6,95

Genki Horiguchi sta crescendo e, da piccolo appassionato di boxe, diventa allievo dell’ex pugile Mishima, che nonostante i problemi con l’alcolismo lo segue nella sua evoluzione da dilettante a professionista. Il ragazzo continua a portare avanti il riscatto nei confronti del padre Shark, morto durante un incontro di boxe con Kenji Seki, nella speranza di conquistare il titolo che al padre era sfuggito.

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

RIPROPOSTA

CORAZZATA SPAZIALE YAMATO – OMNIBUS

di Leiji Matsumoto

14×21, B+sc, b/n, 500 pp, € 44,95

Dopo “Capitan Harlock” arriva un altro superclassico del maestro Leiji Matsumoto in formato Omnibus: la “Corazzata Spaziale Yamato”, che ha dato vita negli anni 70 al celeberrimo cartone animato noto da noi come “Star Blazer”.

In un unico, eccezionale volume Goen è orgogliosa di presentare tutta la leggendaria saga della Corazzata Spaziale Yamato e del suo eroico equipaggio, in una missione disperata per raggiungere il pianeta Iskandar e salvare il pianeta Terra dalla minaccia di Gamilon.

RIPROPOSTA

OTOMEN VOL. 17 [DI 18]

di Aya Kanno

11×17, B+sc, 188 pp, b/n, € 5,50

Tornano le avventure di Asuka Masamune, il ragazzo più popolare del liceo, che nasconde un piccolissimo segreto: la sua inconfessabile passione per tutto ciò che è carino e femminile!

Nella sua missione di allontanare Asuka dai suoi interessi troppo femminili, Kiyomi, sua madre, fa cancellare il suo shojo manga preferito: Love Chick! E, quel che è peggio, riesce a dividere Asuka e Ryo! Asuka sarà costretto a rinunciare alla sua vita di otomen?

RIPROPOSTA

COME FARTI DIRE “TI AMO?” VOL. 8 [DI 9]

di Masami Nagata

11×17, B+sc, b/n, 200 pp, € 4,50

Eh, è proprio difficile farsi dire le due magiche parole che rendono felice ogni essere umano: “Ti amo”. Lo sanno bene i protagonisti delle storie che compongono questa miniserie di Masami Nagata. Finora abbiamo visto storie al limite dell’impossibile, ma si sa che l’amore fa fare le migliori follie. Un manga per tutte le ragazze che vogliono sognare con i sentimenti e anche per chi ha voglia di leggere uno shojo leggero e rilassante.

