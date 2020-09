COD Black Ops Cold War – come accedere alla beta

Prenotando una copia digitale di Call of Duty Black Ops Cold War sarà possibile accedere alla beta del multigiocatore con due giorni di anticipo. Ad annunciarlo è Activision tramite un’infografica che trovate più sotto. Nel corso dell’ultimo mese le notizie sul gioco si sono moltiplicate. È notizia delle ultime ore che sarà possibile, per poche persone, provare il multigiocatore in anticipo.

Si inizierà l’8 e il 9 ottobre per chi ha prenotato su PS4, e il 10 e l’11 per la beta pubblica, disponibile a tutti. Il 15 e il 16 ottobre sarà invece disponibile la beta (in crossplay) tra PC, Xbox One e PS4 per chi ha prenotato il gioco e infine i successivi tre giorni (17, 18 e 19) aperta per tutti e per ogni piattaforma. Questa mossa dovrebbe aiutare i giocatori a capire più o meno le potenzialità del nuovo multiplayer e farsi un’idea di eventuali cambiamenti.

COD Black Ops Cold War – come sarà per next gen?

Sappiamo che, come altri giochi, sfrutterà in maniera unica il DualSense, il controller di PS5. Activision, nel rispondere a delle domande sull’interattività, aveva confermato il supporto al controller. Questo significherà compatibilità con i grilletti adattivi, con il feedback tattile e presumibilmente anche l’audio 3D.

Con queste nuove interazioni col DualSense l’esperienza di gioco potrà essere molto più coinvolgente e renderà anche l’azione di gioco più interessante poiché avere il DualSense in mano potrebbe restituire in qualche modo la sensazione di effettive armi che interagiscono con noi e rispondono in base alle situazioni di gioco proposte.

Cosa sappiamo fino ad ora di Call of Duty Black Ops Cold War? Quali sono le caratteristiche che possiamo aspettarci? I data miner avevano scoperto i nomi di alcune mappe multigiocatore: Black Sea, Cartel, KGB, Miami, Moscow, Satellite, Tank e Tundra. Come si può notare ci sono nomi di città e luoghi russi ma anche del KGB, l’apparato di servizi segreti dell’Unione Sovietica. Anche la modalità Zombie sarà presente, stando alle indiscrezioni.

Recupera Call of Duty: Black Ops 4 per PlayStation 4 in attesa di Cold War!