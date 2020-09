Xbox Series S – il merchandising firmato Halo Infinite

Halo Infinite è stato al centro di una bufera nello scorso mese. Dopo l’Xbox Showcase in cui il titolo si è mostrato a fine luglio, e le analisi dei giorni successivi, sono emerse nuove criticità sul gioco e sul suo sviluppo. Già molti dubbi si erano sollevati nel constatare che il gameplay mostrato nella conferenza non aveva sbalordito dal punto di vista grafico. Questo non sarebbe stato un grande problema, se non per ciò che è emerso da diversi subreddit e molte persone che ruotano intorno ai 343 Industries.

Nonostante il gioco pare sia stato rimandato a 2021 inoltrato, la campagna per il merchandising sembra invece appena iniziata, senza tener conto delle polemiche. È stata infatti presentata una borsa dedicata ad Halo Infinite che potrà contenere la console, le cuffie e fino a due controller da gioco. Risulta chiaro che solo Xbox Series S potrà trovare posto data la grandezza, ma ci è sembrata nel complesso una borsa elegante e ben fatta. Il costo varia in base alle versioni: la Spartan costa 100$, la Spartan Tech (dedicata alla console e ai suoi accessori), 200$.

Halo Infinite e le critiche ricevute

Nelle scorse settimane, su reddit e su altri siti, sono emerse delle opinioni direttamente dai dipendenti 343 che hanno abbandonato l’azienda. Sono stati in tanti a definire 343 talentuosa, ma troppo legata a figure che occupano ruoli elevati che sono ancorate a idee vetuste e hanno creato un ambiente tossico.

Si è addirittura parlato di reparti che hanno lavorato e sviluppato parti del gioco senza coordinarsi con altri reparti e creando problemi ai restanti colleghi. Come risultato, verrebbe fuori che il gioco sia pesantemente minato da bug ed instabilità diffuse a tutti i livelli. Nessuno, è stato detto ancora, aveva mai in mente esattamente che gioco sarebbe stato Halo Infinite, questo per via di un’apparente mancata visione d’insieme del futuro.

Per questi motivi pare che Halo Infinite slitterà al 2021 e non sarà un gioco di lancio di Xbox Series X.

