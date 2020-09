Harley Quinn: terza stagione in dubbio

Durante il secondo appuntamento del DC FanDome, è stato annunciato il rinnovo di Doom Patrol per una terza stagione; la sorte di un’altra serie DC su HBO Max potrebbe però non essere la stessa.

Stando a quanto riporta il The Hollywood Reporter infatti, HBO Max non ha ancora dato il via libera alla terza stagione della serie animata dedicata ad Harley Quinn per problemi di budget.

“Al momento è in attesa di notizie sul suo futuro, anche se le fonti dicono che le trattative per il rinnovo dipendono da un nuovo budget stanziato per la serie. Questo processo è stato bloccato dalla grande scossa ai vertici del servizio, che ha visto i leader di lungo corso Bob Greenblatt e Kevin Reilly allontanati, con la supervisione della piattaforma affidata a Casey Bloys di HBO ” scrive il THR.

La notizia sorprende un po’, considerato come il budget di una serie animata sia nettamente inferiore rispetto ad una live-action. I fan aspettano con ansia e sperano comunque di vedere ancora le avventure animate di Harley Quinn.

La serie ha ottenuto un ottimo riscontro di critica e pubblico facendo registrare un discreto 85% sull’aggregatore Rotten Tomatoes, aiutata forse anche dal debutto avvenuto in un periodo di forte interesse per il personaggio, causato dalla performance di Margot Robbie e la concomitanza dell’uscita di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.

Riguardo la seconda stagione, in una precedente intervista a Entertainment Weekly, la doppiatrice di Harley Quinn Kaley Cuoco ha parlato della possibilità di vedere esplorata nella serie la relazione amorosa fra Harley e Poison Ivy.

“Quello che amo degli sceneggiatori della serie è il fatto che ci abbiano messo dentro un po’ di cuore… inclusa la relazione con Poison Ivy? Chissà cosa può succedere” le parole dell’attrice, in questo caso doppiatrice.

Tra i doppiatori della serie troviamo Kaley Cuoco (Penny in The Big Bang Theory), Lake Bell, Diedrich Bader, Alan Tudyk, Rahul Kohli, Christopher Meloni, Tony Hale, Ron Funches, Wanda Sykes, Natalie Morales, Jim Rash, Giancarlo Esposito, Jason Alexander e J.B. Smoove.

