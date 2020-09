Digimon Adventure 2020: il debutto di Zudomon

Digimon Adventure ci ha mostrato l’ultima evoluzione di livello Ultimate, l’unica che ancora mancava all’appello. Da quando Agumon si è evoluto in MetalGreymon alcuni episodi fa, ogni episodio ci ha svelato la trasformazione di uno dei Digimon al livello Ultimate. Dato che questo era il massimo livello che molti di loro avevano ottenuto nella serie originale, vedere gli Ultimate apparire così presto nella serie ha in un certo senso confuso i fan, ansiosi di sapere cosa riserverà dunque questo reboot.

ATTENZIONE: SPOILER PER L’EPISODIO 15 DI DIGIMON ADVENTURE 2020!

Ciò che non cambia è che i Digiprescelti si trovano ad affrontare molte nuove potenti minacce che hanno reso il raggiungimento del livello Ultimate più necessario che mai. Questo è stato particolarmente vero per Joe Kido e Gomamon nell’ultimo episodio in quanto hanno dovuto distrarre un certo numero di Frigimon e persino un Mammothmon.

Quando Sora viene messa fuori combattimento e Matt ha il compito di portarla in un posto sicuro per aiutarla a guarire dalle sue ferite, Joe e Gomamon si preparano ad affrontare il gruppo di Digimon di ghiaccio che li attacca. È qui che Joe si arrabbia e attiva un nuovo potere per il suo Digivice, aiutando Gomamon a raggiungere il suo stadio finale, Zudomon.

Ikkakumon to Zudomon evolution sequence + Zudomon vs Yukidarumon & Mammon pic.twitter.com/HDee4Es3Y0 — Wikimon (@Wikimon_news) September 13, 2020

Armato del suo martello simile al mitico Mjolnir, Zudomon è in grado di rispondere ora colpo su colpo allo stesso Mammothmon che aveva dato loro problemi durante l’intero episodio. Accumulando la sua energia, Zudomon si è poi schiantato su Mammothmon con un potente attacco per porre fine alla battaglia, e fortunatamente ha concesso a Sora abbastanza tempo per scongelarsi dalle sue ferite.

Cosa ne pensate del debutto di Zudomon nella nuova serie Digimon Adventure? Quale dei debutti Ultimate vi ha più colpito finora?

Vi ricordiamo che potete vedere questo episodio (e tutti quelli di questo atteso reboot) su Crunchyroll.

Rivivete le avventure dei Digimon su PS4 con Digimon World: Next Order – PlayStation 4