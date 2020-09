I Figli del Mare di Ayumu Watanabe su Amazon Prime Video

Dynit informa gli appassionati di animazione che il film animato I Figli del Mare (Kaiju no Kodomo) di Ayumu Watanabe, tratto dal manga di Daisuke Igarashi internazionalmente noto come Children of the Sea, è ora disponibile su Amazon Prime Video.

Gli abbonati al servizio possono guardare il film a questo indirizzo, in edizione con doppiaggio italiano o con audio originale giapponese sottotitolato.

Qui potete rileggere la nostra recensione.

I dettagli del film

In Giappone I Figli del Mare ha debuttato il 7 Giugno 2019, in Italia la proiezione a Lucca Comics di Domenica 3 Novembre 2019 ha anticipato la distribuzione di Nexo Digital nei cinema del 2, 3 e 4 Dicembre.

Dynit lo ha pubblicato in home video lo scorso Marzo:

Ruka, liceale ribelle, viene esclusa dall’attività del club per l’intera durata delle vacanze scolastiche. La ragazza decide quindi di visitare il padre all’acquario dove lavora e qui farà uno strano incontro con Umi (mare), un ragazzo straniero che sembra cresciuto fra strani e straordinari segreti.

Affascinata dal suo modo di nuotare che lo fa sembrare un uccello in volo, Ruka si trova, suo malgrado, a far parte di un complesso ingranaggio più grande di lei. Nel contempo, tutto il mondo è sconvolto da un’anomalia mai vista prima: tutti i pesci stanno scomparendo.

Ayumu Watanabe (Uchu Kyodai, Come dopo la Pioggia) dirige I figli del mare presso Studio 4°C (Berserk L’Età dell’Oro).

Kenichi Konishi (Tokyo Godfathers, La Storia della Principessa Splendente) cura il character design e la direzione dell’animazione, mentre la direzione artistica è di Shinji Kimura (Akira, Steamboy).

Joe Hisaishi (Nausicaä della Valle del Vento) compone la colonna sonora.

Il manga originale

In Giappone il manga originale di Daisuke Igarashi è uscito sulle pagine della defunta rivista di seinen manga Ikki di Shogakukan dal 2007 al 2011; l’opera si compone di cinque volumi.

In Italia il manga è uscito per Planet Manga:

Il mare ha due volti. Quello che appare in superficie e quello segreto, celato nelle profondità. evocativa, surreale, inquietante, la straordinaria avventura di una ragazza alla scoperta di un grande mistero racchiuso negli abissi oceanici, raffigurati dal tratto suggestivo e penetrante di Daisuke Igarashi.

Colleziona il film in Blu-ray