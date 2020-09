La sezione giapponese del canale ufficiale dedicato a Crash Bandicoot ha diffuso un trailer live action, con persone realmente esistenti, per Crash Bandicoot 4: It’s About Time, il nuovo videogioco della serie che si pone come sequel ufficiale dell’ormai storico Crash Bandicoot 3: Warped (1998 di Naughty Dog).

Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 su PlayStation 4 e Xbox One sotto la produzione di Toys for Bob (trilogia di Spyro Reignited).

Crash prende vita

Il trailer live action riprende dei normali cittadini giapponesi in carne ed ossa intenzionati a portare nella realtà tutto ciò che rappresenta il mondo di Crash… e ovviamente quest’ultimo appare tra le divertenti sequenze.

A voi in testa all’articolo.

Tutto quello che sappiamo sul ritorno di Crash

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sarà il nuovo videogioco per console ammiraglie di nuova generazione che rispolvera finalmente il franchise dopo ben 10 lunghi anni di assenza e di mancanze.

Il quarto videogioco, pertanto, sebbene esca dopo tanto tempo rispetto al suo precedessore (tanto è vero che non si occupa più neanche Naughty Dog del progetto), seguirà la continuity ufficiale e all’atto dell’annuncio Activision ha espresso le seguenti parole per definire Crash Bandicoot 4: It’s About Time un vero e proprio sequel.

La nuova avventura di Crash si rifà il trucco con nuove abilità, nuovi personaggi giocabili, dimensioni alternative, nemici mai visti prima che mozzeranno il fiato dei fan più attempati.

Insomma è un nuovo videogioco che ripropone Crash sotto un’altra veste, dal punto di vista grafico e di accessibilità, restando fedele al suo percorso. Un’avventura tutta da godere e da affrontare.

In merito alla storia, Neo Cortex e N. Tropy sono tornati per un nuovo assalto che coinvolge più di un universo. Crash e Coco non resteranno a guardare e proveranno a salvare ancora una volta la pelle riunendo le quattro Maschere Quantiche.

Sinossi del gioco

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time è finalmente il primo nuovo arrivato nel franchise originale di Crash dopo più di 10 anni ed è il tanto atteso sequel della trilogia originale. Essendoci lasciati con la fine di Crash Bandicoot: Warped, Crash Bandicoot 4: It’s About Time riprende con Neo Cortex, Dr. N. Tropy e Uka Uka naufragati in un pianeta distante. Dopo tanti tentativi vani, il trio finalmente riesce a fuggire e tutto ciò che li separa dal totale dominio del multiverso sono due marsupiali provenienti dall’isola di N. Sanity“.

Prenotate ORA “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” – PlayStation 4