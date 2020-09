Marvel’s Avengers – si lavora già al sequel?

Marvel’s Avengers, l’ultima fatica di Crystal Dynamics, è sul mercato da circa 10 giorni. Ve ne avevamo parlato nella nostra recensione proprio la scorsa settimana. Non è passato molto dall’uscita del gioco che è già circolata la notizia secondo la quale lo studio Crystal Dynamics sia già al lavoro su un nuovo titolo tripla A. Queste notizie sono state confermate dal fatto che la casa di sviluppo stia assumendo proprio a questo scopo.

Al momento ovviamente si sa pochissimo e del resto Marvel’s Avengers è appena uscito e richiederà molto tempo e dedizione per risolvere prima di tutto i problemi insiti nel gioco. Oltretutto, essendo un game as service necessiterà di aggiornamenti ed espansioni continue. Crystal Dynamics fino ad ora si era cimentata nel reboot di Tomb Raider, che sia forse al lavoro ad un nuovo capitolo della serie, o si tratta di qualcosa di completamente nuovo? Stando alle informazioni delle assunzioni si tratterebbe di un “[…] un nuovo gioco originale AAA in sviluppo nello studio di Redwood City.“

A cosa sta lavorando Crystal Dynamics?

Marvel’s Avengers – l’ultima fatica di Crystal Dynamics

Crystal Dynamics si è cimentata, con Marvel’s Avengers, in un’impresa non da poco. Se da un lato il gioco non è perfetto, possiede numerose potenzialità che potrebbero renderlo, nel tempo, un titolo valido. Di certo lo studio ha mostrato un certo talento ed ambizione.

La campagna in singolo risulta essere, come trama e ritmo, il punto più riuscito dell’opera. La narrazione presenta infatti una storia del tutto originale e che mantiene molto bene le premesse (e le promesse) iniziali. Ci si aspettano nuove parti di trama e di missioni e dunque la campagna in singolo, aggiunte in futuro.

E voi cosa ne pensate di Marvel’s Avengers? E soprattutto: cosa vi aspettate da un futuro titolo di Crystal Dynamics?

Ottieni Marvel’s Avengers per PlayStation 4 e unisciti alla battaglia