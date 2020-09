Godfall – svelati i contenuti delle edizioni speciali

Una delle esclusive console più attese per PlayStation 5, la console di nona generazione Sony, è Godfall. Nei mesi precedenti abbiamo visto numerosi trailer e analisi di gameplay. Gli sviluppatori hanno spesso definito questo titolo come un looter-slasher, ovvero dotato di un combattimento frenetico e con grandi ricompense in modo da dar grandi soddisfazioni al giocatore, che è in pieno controllo di ciò che ottiene. Nessuna microtransazione e nessuno shop, questa è la promessa per Godfall.

È da poco circolato in rete il contenuto delle varie edizioni e del loro nome. La Standard Edition costerà 60$, dunque in linea con i soliti prezzi dei videogiochi, e conterrà il gioco base. La Deluxe Edition sarà fissata sugli 80$ e consentirà ai giocatori di accedere alla prima espansione.. L’edizione più corposa è tuttavia la Ascended Edition, a 90$. Al suo interno troveremo gli stessi contenuti della Deluxe più oggetti bonus e altri contenuti prettamente cosmetici come skin, scudi, titoli e armi con decorazioni particolari. Da notare infine che chi prenoterà il gioco potrà avere in regalo una spada unica di Borderlands e uno starter pack con ulteriori oggetti bonus.

Godfall – gameplay ed interazione col DualSense

Keith Lee di Counterplay Games ha svelato diversi importanti dettagli sul gioco nel corso dei mesi, in particolare sull’interazione tra gioco e controller. Lee ha spiegato come il suo team abbia lavorato a fondo per garantire il pieno sfruttamento del controller DualSense, rivelando che grazie alla vibrazione e alla resistenza dei grilletti, ciò su cui la casa di sviluppo si è concentrata è dare dignità e differenziazione tra le armi, dando una vera e propria sensazione diversa per ognuna di esse.

In questo modo, ha proseguito, sarebbe stato possibile sentire l’effettivo tendersi di un arco, migliorare la sensazione di colpire un avversario con un’arma bianca, così come amplificare anche solo la mera azione del muoversi attraverso gli ambienti di gioco. Fare una scivolata, saltare o camminare sull’acqua o sulla sabbia saranno, in qualche modo, tutte sensazioni che verranno restituite dal DualSense e dalla sua tecnologia.

Vi ricordiamo che Godfall è atteso anche per PC e dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2020, in concomitanza con il lancio sul mercato di PS5.

Next-gen troppo costosa? Allora recupera Sony PS4 PRO Nera da 1TB!