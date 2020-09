Final Fantasy 16 – l’annuncio è vicino?

Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, Sony terrà un evento per PS5 mercoledì 16. Si presume che verrà annunciato il prezzo e la data d’uscita. Noi ovviamente seguiremo con voi la diretta. Ma non è tutto: diverse voci affermano che durante la presentazione potremmo vedere niente meno che Final Fantasy XVI. Si tratterebbe di una sorpresa davvero notevole dopo quattro anni da quel travagliato progetto che fu il quindicesimo capitolo.

Ma da dove vengono queste dicerie e quanto hanno di vero? Già a giugno si era parlato di questa eventualità, ma appena un paio di giorni fa, il sito Twisted Voxel riporta che il gioco potrebbe essere mostrato all’evento PS5. Il motivo è presto detto: sarebbe creata una pagina twitter di Final Fantasy 16. In passato questi eventi sono stati piuttosto attendibili, anche perché era successo lo stesso con il recente remake di Prince of Persia – le sabbie del tempo. Possibile che il team di Square Enix abbia davvero messo tutte le sue forze in un nuovo capitolo mentre altri settori si occupano del Remake del 7?

Final Fantasy 16 – cosa aspettarci?

Le critiche al quindicesimo capitolo sono state numerose. A partire da una trama poco avvincente e dei personaggi non sempre convincenti. I DLC pare abbiano calmato un po’ gli animi, ma che non siano però riusciti a salvare tutta la baracca, stando a molti dei fan. Final Fantasy 15 è stato un progetto molto travagliato, con diversi cambi di direzione e con tante riscritture della trama e dei personaggi.

La nostra speranza, e quella di molti altri, è che con il sedicesimo capitolo il team abbia una precisa idea e strada seguire dall’inizio alla fine, anche per evitare incidenti di percorso e dare un gioco completo ai fan di una delle saghe più note e durature della storia.

Attenderemo mercoledì 16 per scoprire la veridicità di queste dicerie.

