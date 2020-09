I canali ufficiali dedicati a Burn The Witch, il nuovo manga scritto e disegnato da Tite Kubo su Weekly Shonen Jump (Shueisha), hanno rivelato il secondo trailer dell’adattamento film del manga che uscirà in Giappone e in Italia su Crunchyroll (diviso in tre parti con sottotitoli in italiano) dal 2 ottobre 2020.

Le sequenze sono in testa all’articolo.

I responsabili della produzione sono lo Studio Colorido e il team Yamahitsuji con la regia di Tatsuro Kawano.

Burn The Witch è una serie manga scritta e disegnata dall’autore di Bleach, Tite Kubo. Il manga è stato lanciato come one-shot nel 2018 per celebrare i 50 anni di Weekly Shonen Jump e dal 24 agosto 2020 è diventata una serie.

La serie settimanale è composta da 4 capitoli totali e il 14 settembre è stato pubblicato il 4° capitolo che ha chiuso la “Stagione 1”.

Il manga avrà diritto ad una “Stagione 2” di cui non conosciamo tuttavia la data di inizio.

Il primo Volume del manga uscirà il 2 ottobre 2020 e in Italia è al momento inedito.

Sinossi del nuovo manga di Tite Kubo

Ecco a voi una sinossi estesa del nuovo manga di Tite Kubo:

“Burn the Witch basa le sue premesse sul fatto che il 72% delle morti a Londra sono collegati ai draghi, creature fantastiche invisibili alla maggior parte delle persone.

Alcuni però hanno iniziato ad affrontare questi draghi.

Soltanto gli abitanti di Reverse Londra, che vivono nel lato nascosto della città possono vedere i draghi e tra questi soltanto poche persone scelte diventano abbastanza qualificati come streghe e stregoni per avere un contatto diretto con loro.

Noel Niihashi e Ninny Spangcole sono streghe che lavorano per la Wing Bind, una organizzazione per la conservazione e la gestione dei draghi.

La missione del duo è proteggere e gestire i draghi di Londra per conto delle persone“.