Star Wars: in sviluppo una serie sul giovane Mace Windu

L’universo di Star Wars ha trovato una linfa nuova e vivace su Disney+ con serie come The Mandalorian e due ulteriori progetti come Cassian Andor (Diego Luna) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Ora, un nuovo rumor parla di un’altra serie in fase di sviluppo, una che presenta nientemeno che lo stesso Maestro Jedi Mace Windu.

Secondo @DanielRPK, Windu sarà protagonista di un progetto autonomo in fase di sviluppo incentrato su una versione più giovane del personaggio. Interpretato da Samuel L. Jackson nella trilogia prequel, il progetto si concentrerà su una versione più giovane del personaggio, che sarà interpretato da un nuovo attore.

Non tutto è perduto per i fan di Jackson, tuttavia, poiché si dice anche che l’attore riprenderà il ruolo in alcune scene.

Non è chiaro però se sarà una serie per Disney+ o uno dei tanti film in sviluppo per il 2022 e oltre.

Anche se La vendetta dei Sith ha fatto sembrare che Windu fosse stato assassinato per mano dell’Imperatore Palpatine, esiste una teoria dei fan per la quale il personaggio sia effettivamente sopravvissuto alla caduta da un grattacielo di Coruscant. Dopotutto, Palpatine è sopravvissuto a qualcosa di simile.

È una teoria che Jackson stesso ha discusso a lungo. In effetti, la scorsa estate c’è stato un momento in cui l’attore ha ammesso che gli sarebbe piaciuto almeno un altro tentativo di interpretare il personaggio – un desiderio che potrebbe diventare presto realtà.

“Mi piacerebbe davvero dare un’altra opportunità a Mace Windu in Star Wars”, aveva confermato Jackson al Late Show lo scorso giugno, “I Jedi possono cadere da altezze incredibili e non morire, come i gatti”.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe una serie sul personaggio? O pensate che Mace Windu abbia detto tutto?

Rivediamo la fine del Maestro Jedi nel film Star Wars 3 La Vendetta Dei Sith Dvd ( DVD)