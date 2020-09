Iron Man #1: copertine e prime tavole

Il giorno tanto atteso dai fan di Iron Man sta finalmente arrivando: questo mercoledì, negli Stati Uniti, la Marvel Comics rilancerà infatti la serie regolare del celebre Vendicatore in armatura con un nuovissimo numero uno, inaugurando così la gestione narrativa scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Cafu, team artistico che ha ereditato le redini creative del personaggio in seguito ai fatti di Iron Man 2020 narrati da Dan Slott, Christos Gage e Pete Woods.

Di seguito vi proponiamo le prime tavole ufficiali tratte dalla prima uscita che mostrano l’alter ego di Tony Stark lottare contro il potente Terrax.

Nella galleria d’immagini posta in alto trovate inoltre la copertina regular dell’albo firmata dalla superstar Alex Ross e le variant di Mark Brooks, Rick Leonardi (Hidden Gem), R.B. Silva, Tenjin, Dustin Weaver e, ancora una volta, lo stesso Ross.

Lo storico disegnatore di Marvels e Kingdom Come, oltre ad aver progettato il design della nuova armatura di Stark, ha difatti illustrato anche la cosiddetta Timeless variant, che – assieme alle altre copertine facenti parte di questa iniziativa – ha composto lo strepitoso murale dei nuovi uffici Marvel.

In un’intervista concessa al sito ufficiale della Casa delle Idee, Cantwell – famoso regista televisivo e autore del nuovo fumetto incentrato sul Dottor Destino – ha presentato così la sua imminente run di Iron Man.

“Avere l’opportunità di scrivere il Vendicatore dorato mi fa sentire al settimo cielo. Da quando i disegni di Bob Layton degli anni Ottanta catturarono la mia immaginazione da bambino, sono rimasto affascinato da Iron Man, e in questa nuova linea narrativa intendo rispondere alla domanda: chi dovrebbe essere Iron Man oggi? Un angelo? Un dio? O solo un umile uomo?

Tony proverà a spogliare l’idea di Iron Man arrivando fino al suo cuore di metallo, qualcosa che sarà costantemente in conflitto con il suo ego smisurato. Vedremo se può davvero tenere sotto controllo la sua arrogante autostima, anche se altri con deliri di onnipotenza hanno messo gli occhi sull’intero universo.“

Oltretutto, in un’intervista ancor più recente (che trovate per intero qui), lo sceneggiatore statunitense ha spiegato: “Questa gestione ha inizio con Tony che decide di intraprendere una nuova strada, una che lui pensa sia più umile e sincera, ma anche fedele a ciò che lui dovrebbe essere sia come Tony che come Iron Man. Sono davvero entusiasta di dove ci stiamo dirigendo.

Ma per andare in alcuni dei luoghi più folli che ci aspettano lungo il cammino, dovremo prima vedere Tony su un marciapiede di Manhattan, con una semplice e unica (ma fantastica) armatura e un singolo appartamento brownstone. In un certo senso, senza spoilerarvi il finale di Iron Man 2020, gli è stata data l’opportunità di ricominciare da zero, quindi il personaggio coglierà quest’opportunità in maniera virtuosa.

Ma naturalmente, sarà ostacolato da un sacco di cose che gli sono andate storte in questi ultimi anni, molte delle quali sono risultati diretti delle sue stesse azioni. Quindi porta con sé anche alcuni sensi di colpa, che penso siano una nuova sfumatura di Tony che non vedevamo da diverso tempo.”

In basso potete leggere la sinossi ufficiale di Iron Man #1, che avrà una foliazione di quaranta pagine. Per altre informazioni sul futuro della collana, invece, vi rimandiamo ai nostri precedenti articoli riguardanti il ritorno di un importante antagonista degli Avengers e il bizzarro team-up natalizio con il Dottor Destino.

“Tony Stark intende riavviare il suo motore. Decide di tornare alle origini, gettando via i suoi giocattolini ad alta tecnologia e la sua immagine di alto profilo affinché lui possa sporcarsi nuovamente le mani. È tempo di scavare nelle viscere delle vere macchine, mettersi un po’ di metallo vecchio stile e volare. Ma potrà davvero metter giù quel grande ego da Stark?

La vita non è così semplice, ed è qualcosa che vecchi amici e nemici frustrati fanno in fretta a sottolineare. Se spogli un miliardario di tutto, correrà via o arriverà a surriscaldarsi? Tony dovrà scoprirlo una volta che una minaccia all’intero universo giungerà dal passato. Mentre si preparerà ancora una volta, Tony resterà sicuro di una cosa: è ancora Iron Man fino al midollo.”

