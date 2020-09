Joker: Joaquin Phoenix in trattative per due sequel

Joaquin Phoenix avrebbe ricevuto una incredibile offerta da $ 50 milioni per riprendere il suo ruolo in ben due film sequel di Joker.

L’attore, che ha vinto una serie di premi per la sua interpretazione del villain, è in trattative per tornare per un doppio ruolo.

Un insider ha detto che: “Joaquin inizialmente pensava che Joker fosse un film a sé stante. Ma ora ha cambiato idea. Dice che vuole interpretare di nuovo questo personaggio, nonostante le polemiche che sono arrivate con l’uscita lo scorso anno”.

“È ancora in fase di negoziazione, ma le sceneggiature sono in fase di scrittura e Joaquin è molto coinvolto”.

La stessa fonte dice che i produttori della Warner Bros erano “scioccati come chiunque altro” dal successo del film l’anno scorso.

Aggiunge: “Hanno in programma di realizzare due sequel nei prossimi quattro anni, con un impegno a lungo termine nei confronti di Joaquin e del regista di Joker Todd Phillips e del produttore Bradley Cooper. Si tratta di convincere Joaquin ad accettare i termini e di gran lunga il più grande importo come compensi della sua carriera”.

La fonte rivela che Joaquin ha aspettato fino all’ultimo minuto per firmare il suo contratto per il primo Joker, ma per i sequel gli chiedono di impegnarsi a lungo termine.

Sperano di avere i film pronti per il 2022 e il 2024.

Joker

Joker è un film del 2019 diretto da Todd Phillips. La pellicola, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ma scollegata dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen.

Il film si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due premi Oscar su ben undici candidature, record per l’edizione, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film, nonché la seconda, basata su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, ad essere candidata in questa categoria.

