Waze: Batman e l’Enigmista vi guideranno nei vostri viaggi

L’app software di navigazione GPS Waze ha deciso di celebrare il Batman Day in anticipo consentendo di scegliere la voce di Batman o quella dell’Enigmista per fornire indicazioni su dove andare.

Wally Wingert darà voce alle indicazioni di Edward Nigma, con la leggendaria voce dello stesso Batman, Kevin Conroy, che tornerà nei panni del crociato mascherato.

Nei panni di Bruce Wayne, Conroy ha aperto la strada alla sua leggenda come doppiatore in Batman: the Animated Series, seguito da innumerevoli spin-off, film e dalla serie di videogiochi Batman: Arkham in cui Wingert stesso è apparso come l’Enigmista.

Purtroppo le voci a tema Batman sono disponibili solo nelle versioni inglese, spagnola e portoghese. Niente da fare per i fan italiani, dunque.

The Batman: tutto sul film

Il cast di The Batman include il già citato Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard e Jayme Lawson.

Le riprese del film, interrotte a causa dell’epidemia di coronavirus, dovrebbero riprendere a Settembre all’interno di set allestiti in studio.

La produzione di The Batman è iniziata all’inizio di quest’anno, ma a causa del Coronavirus è stata ben presto interrotta; ora, con i piani per riprendere la produzione a settembre, si sta valutando il nuovo modo di girare le scene del film.

Stando a quanto riporta Kris Tapley, conduttore del podcast Netflix’s The Call Sheet, le nuove riprese post-quarantena saranno tutte in studio e non all’aperto come precedentemente accaduto, in modo da tutelare il cast e tutte le persone impegnate sul set.

Tra dettagli trapelati e dichiarazioni ufficiali, sappiamo bene che il tono di The Batman sarà noir e lo sguardo sul personaggio abbastanza “oscuro”: in una recente intervista però, il direttore della fotografia candidato all’Oscar Greig Fraser (Rogue One, The Mandalorian, Dune) ha rivelato come l’intento di Reeves e il suo non sia stato quello di entrare a forza in “competizione” con la trilogia di Nolan in quanto a “oscurità”.

Rivedete con Batman il film Batman V Superman – Theatrical & Ultimate Ed.