Il primo gioco della serie, noto in Occidente come Fist of the North Star: Ken's Rage, è uscito 10 anni fa.

Come riportato dai colleghi del sito web specializzato 199X Hokuto no Ken, Koei Tecmo Games porterà il videogioco Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 (Shin Hokuto Musou) su dispositivi mobili iOS e Android.

Sviluppato da Midas, uscirà entro la fine del 2020 per festeggiare il 10° anniversario del primo gioco.

Di seguito le prime immagini:

La serie Fist of the North Star: Ken’s Rage ha debuttato nel 2010 su in esclusiva per Microsoft Xbox 360 e Sony PlayStation 3.

Nel 2012 ha fatto seguito Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 (Shin Hokuto Musou) per le medesime piattaforme:

Il pianeta Terra è sconvolto da un olocausto nucleare che ha lasciato ovunque rovine, morte e disperazione. I pochi sopravvissuti conducono una vita miserabile riunendosi in comunità e villaggi, cavandosela con le pochissime risorse rimaste.

La vita è resa ancora più amara poiché dalle terre desolate bande di predoni razziano i villaggi per impadronirsi dei beni duramente accumulati ma a volte il loro unico scopo è il piacere di vessare i più miserabili.

Un misterioso combattente, esperto nelle arti marziali, chiamato Kenshiro, un uomo con sette cicatrici sul suo petto, designato successore come maestro della leggendaria scuola di Hokuto (Colpo divino dell’Orsa Maggiore) ha giurato di proteggere i deboli e gli innocenti dalle malvagie bande che imperversano su queste terre flagellate.

L’ambientazione è distruggibile e interattiva, i giocatori possono colpire i propri nemici con oggetti differenti raccolti da terra e distruggere ogni cosa dell’ambiente circostante.

Ricordiamo che su dispositivi mobili è già disponibile il gioco Legends Revive, mentre la più recente uscita su console è Fist of the North Star: Lost Paradise sviluppato da Sega per Sony Playstation 4.

Recupera Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 per Xbox 360