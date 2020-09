Panini Comics, Marvel e Disney: le uscite del 17 settembre

Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite previste da Panini Comics, Marvel e Disney per la prossima settimana a partire dal 17 settembre 2020.

MARVEL – 17 SETTEMBRE

MARAUDERS 6

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli

Settembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders #9

• Una spia è approdata su Krakoa, si chiama Calabrone ed è così minuscolo da non essere stato notato da nessuno… o quasi!

• Attenzione alle ultime e perfide manovre degli Homines Verendi!

• Non che Emma Frost sia meno perfida nelle sue reazioni!

• Ma la tensione è altissima: lei risorgerà?!

SPIDER-HAM: APORKALYPSE NOW!

Autori: Zeb Wells, Will Robson

Settembre • 17×26, B.,

112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Spider-Ham (2019) #1/5

• Il vostro Spider-Pig preferito torna con nuove avventure scritte dall’autore di Robot Chicken!

• Una frattura interdimensionale comincia a togliere il colore agli abitanti di Terra-8311, e solo un eroe può risolvere la situazione!

• Il giustiziere suino arriva nell’Universo Marvel e subito… corteggia Mary Jane!

• Questo può significare solo una cosa: a un certo Arrampicamuri toccherà aiutare Spider-Ham nella sua missione!

SPIDER-MAN LOVES MARY JANE: AMORE VERO

Autori: Sean McKeever, Takeshi Miyazawa

Settembre • 15×23, B.,

264 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Mary Jane (2004) #1/4, Mary Jane: Homecoming (2005) #1/4, SpiderMan Loves Mary Jane (2006) #1/3

• Tutte le sfumature di Mary Jane, uno dei personaggi femminili più amati dell’Universo Marvel, alle superiori!

• Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ma anche essere una ragazza non è facile!

• MJ prova qualcosa per Harry Osborn? Che complicato l’amore!

• E poi c’è quel desiderio impossibile su cui proprio non riesce a mettere una pietra sopra…

CHAMPIONS: PERCHÉ IL MONDO HA ANCORA BISOGNO DI EROI

Autori: Mark Waid, Humberto Ramos

Settembre • 15×23, B.,

288 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Champions (2016) #1/12

• I giovani eroi Marvel sono pronti a dimostrare che gli Avengers sono troppi presi a discutere tra loro per risolvere i veri problemi!

• Ms. Marvel, Spider-Man, il Fichissimo Hulk, Nova e Viv Visione unicono le forze per creare una nuova squadra di eroi adolescenti!

• I Champions cercheranno di salvare il mondo mentre fronteggiano ardue sfide come il primo bacio e rispettare il coprifuoco!

• Il primo anno di storie della frizzante serie di Mark Waid e Humberto Ramos!

OCCHIO DI FALCO: KATE BISHOP

Autori: Kelly Thompson, Leonardo Romero, Michael Walsh

Settembre • 15×23, B., 272 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Hawkeye (2016) #1/12

• Kate Bishop è decisa a tenere in piedi la sua agenzia investigativa, e niente e nessuno potrà fermarla!

• Cavarsela da sola non sarebbe un problema, se non fosse per i clienti che continuano a chiederle dove sia il vero Occhio di Falco…

• Energica, agguerrita e con un senso dell’umorismo tutto suo, quando Kate si mette in testa qualcosa, centra sempre il bersaglio!

• La prima serie dedicata alla nuova Occhio di Falco, presto protagonista di una serie Disney+!

MS. MARVEL: KAMALA KHAN

Autori: G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Jake Wyatt

Settembre • 15×23, B., 256 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Ms. Marvel (2014) #1/11, All-New Marvel NOW! Point One (2014) #1

• La giovane americana-pachistana Kamala Khan si consuma le dita scrivendo fan-fiction sugli Avengers,

senza sapere che… il suo sogno di diventare una di loro sta per diventare realtà!

• Kamala vorrebbe essere bella, in gamba e tosta come Capitan Marvel…

• …ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, perché potrebbe rivelarsi diverso da come lo immaginiamo!

• Riuscirà la nuova Ms. Marvel a sopravvivere a una vita fatta di super poteri e super criminali?

SPIDER-MAN: PIENO INVERNO

Autori: Bob Gale, Zeb Wells, Phil Jimenez, Chris Bachalo, AA.VV.

Settembre • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #552/55

• Nel 2008, dopo gli eventi di Soltanto un altro giorno, Spider-Man venne rilanciato con queste storie!

• Wolverine e l’Arrampicamuri affrontano il pieno inverno nelle tavole di un grandioso Chris Bachalo!

• Chi è il nuovo proprietario del Daily Bugle? E dov’è finito J. Jonah Jameson?

• Inoltre, una sezione di gustosi extra dell’epoca!

PANINI COMICS – 17 SETTEMBRE

CASA SURACE — IL MANUALE DEL FUORISEDE

Autore: Casa Surace

Settembre • 13,5×21, B.,

200 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Casa Surace – Il Manuale del Fuorisede

Per tutti gli impavidi “studenti da giù” che hanno deciso di abbandonare Mamma, ecco un esilarante manuale che permetterà di sopravvivere anche senza le melanzane di Nonna! Il manuale, corredato dalle illustrazioni dei talentuosi Carlo Cid Lauro e Giulia Zucca, accompagnerà il fuorisede nella sua formazione, che sarà compiuta quando saranno superati tre livelli, dall’annuncio alla famiglia alla prima lavatrice!

DISNEY – DAL 17 AL 23 SETTEMBRE

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

Autori:Stefano Turconi, Teresa Radice

18 SETTEMBRE • 20,5×31,5, C.,

120 pp., col. • Euro 15,90

Con la loro trasposizione disneyana del famoso romanzo di Jane Austen, Teresa Radice e Stefano Turconi ci portano nell’Ottocento inglese per una storia di Paperi e grandi sentimenti…

DISNEY BIG 150

Autori: AA.VV.

20 SETTEMBRE • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col •Euro 6,00

• Questo mese si celebra la 150° uscita in edicola del Disney Big, il mensile con oltre quattrocento tavole a fumetti. Con copertina speciale, impreziosita da una trancia oro sul logo, e un primo blocco di storie a tema “anniversari”.

• Come ogni mese, continuano i quattro temi che hanno guidato la selezione delle storie.

• A firma Panaro e Amendola, la bella Pippo & Gancio e l’eventissimo storico apre il volume.

TOPOLINO 3383

23 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3383 + due francobolli

23 SETTEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 5,00

