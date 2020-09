Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore, tra inediti e ristampe, previste per la settimana che va dal 17 al 23 settembre 2020.

SERGIO BONELLI USCITE 17-23 SETTEMBRE: INEDITI

Sono cinque le uscita inedite targata Sergio Bonelli:

TEX ROMANZI A FUMETTI N° 11 LA FRUSTATA

uscita: 17/09/2020

Formato: 22,5×30 cm, colore

Pagine: 44

Soggetto: Pasquale Ruju

Sceneggiatura: Pasquale Ruju

Disegni: Mario Milano

Copertina: Mario Milano

Colori: Matteo Vattani

Diego Portela ha covato a lungo la sua vendetta contro don Alvarado. Ma la morte è arrivata un passo davanti a lui, portandosi via il potente ranchero. Il feroce desperado rivolge allora le sue crudeli attenzioni su Blanca, la bella figlia di Alvarado. Ma non ha fatto i conti con Tex e Carson…

TEX WILLER N° 23 NELLE MANI DELLA LEGGE

uscita: 18/09/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 64

Soggetto: Mauro Boselli

Sceneggiatura: Mauro Boselli

Disegni: Michele Rubini

Copertina: Maurizio Dotti

Tex è costretto a combattere su due fronti: da una parte l’esercito degli Stati Uniti che, grazie all’aiuto di un traditore, sta per accerchiare i suoi nuovi amici Seminole. Dall’altra contro la Legge federale, rappresentata dall’implacabile Carswell, che infine l’ha raggiunto. E se, per salvare la tribù ed evitare la corte marziale, Tex non avesse altra scelta che quella di consegnarsi al suo persecutore e rinunciare alla libertà?…

NATHAN NEVER 352 I combattenti

di Michele Medda e Stefano Casini

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

Un attentato provoca l’affondamento di una nave su cui Nathan Never sta viaggiando. Alla

deriva su un canotto con altri superstiti, senza la possibilità di chiedere soccorso, Nathan arriva su un’isola apparentemente disabitata.

Scoprirà nella maniera più drammatica che sull’isola c’è qualcun altro, deciso a continuare una guerra spietata che dura da generazioni…

MAXI ZAGOR N° 40

uscita: 22/09/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 288

Soggetto: Antonio Zamberletti

Sceneggiatura: Antonio Zamberletti

Disegni: Gianni Sedioli

Copertina: Alessandro Piccinelli

Adottato da una famiglia di Baltimora, Christopher sembra aver perso i suoi misteriosi poteri. Ha però sogni e incubi ricorrenti, forse ricordi di un passato dimenticato che sta tornando lentamente a galla. Per fare luce su tutto ciò, decide di fuggire per raggiungere una cittadina il cui nome compare in maniera ossessiva nei suoi sogni: White Church.

Nel viaggio, avventuroso e ricco di insidie, Christopher vedrà ricomparire poco alla volta i suoi poteri, grazie ai quali potrà conoscere il suo sconvolgente passato e svelare un segreto che cambierà la sua vita e quella di molte altre persone. Sulle sue tracce si lancia una banda di misteriosi e agguerriti nemici intenzionati a farlo tacere per sempre. Zagor li dovrà affrontare per salvare Christopher e scoprire le oscure trame tessute da una potente organizzazione segreta, la Sezione Omega.

SPECIALE DYLAN DOG N° 34 LA GRANDE CONSOLAZIONE

uscita: 23/09/2020

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 160

Soggetto: Alessandro Bilotta

Sceneggiatura: Alessandro Bilotta

Disegni: Carlo Ambrosini

Copertina: Marco Mastrazzo

Nell’Inghilterra del 1100, Bethany, un’adolescente dalla lunghissima chioma si ritrova, da un momento all’altro, estromessa dal nucleo familiare per andare incontro a un oscuro destino. Ma come si intersecherà il suo drammatico percorso con quello del Dylan Dog alternativo del Pianeta dei morti? Di certo, venendo ai nostri giorni, nel centro di ricerca per i ritornanti, una sconcertante scoperta riguarda il paziente zero, colui che ha originato la terrificante epidemia dalla quale è stata colpita l’umanità.

