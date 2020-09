Panini DC Italia: le uscite del 17 settembre

Come ogni settimana, vi riportiamo le uscite previste da Panini DC Italia per il 17 settembre, direttamente dal sito Panini.

USCITE PANINI DC 17 SETTEMBRE

Arkham Asylum – DC Absolute

Autori: Grant Morrison, Dave McKean

Pagine: 248 pp

Formato: 20.5X31 € 30,00

Contiene: Absolute Batman:Arkham Asylum 30th AnniversaryEdition

Rilegatura: Hardcover

Interni: Colori

• Quando il Joker rapisce lo staff dell’Arkham Asylum, l’ospedale psichiatrico dei supercriminali di Gotham, solo Batman può salvare la situazione!

• Una discesa nella follia, piena di simbolismi e livelli di lettura, che riscrive il mito di Batman per un’audience adulta!

• Un’incredibile graphic novel in stile pittorico, corredata da un apparato critico che contiene la sceneggiatura completa e i dietro le quinte!

• Il fumetto che ha lanciato le carriere di Grant Morrison e Dave McKean, due dei più rispettati creatori britannici!

Batman di Grant Morrison 1 – DC Omnibus

Autori: Grant Morrison, J.H. Williams III, Andy Kubert, Tony Daniel, AA.VV.

Pagine: 672 pp

Formato: 18.3X27.7 € 69,00

Rilegatura: Hardcover with dust jacket

Interni: Color

• Il ciclo che ha ridefinito il Crociato Incappucciato per il Nuovo Millennio!

• Uno dei capolavori mainstream dello sceneggiatore Grant Morrison!

• Nuovi nemici, nuovi alleati, nuove minacce per Batman… a partire da Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne!

• Disegni di alcuni dei migliori disegnatori di fumetto supereroistico, come Adam Kubert e Tony Daniel!

American Vampire 1 – DC Vertigo Omnibus

Autori: Sean Gordon Murphy, Scott Snyder, Stephen King, Rafael Albuquerque, AA.VV.

Pagine: 984 pp

Formato: 18.3X27.7 € 85,00

Contiene: American Vampire #1/27, American Vampire: Survival of the Fittest #1/5, American Vampire: Lord of Nightmares #1/5

Rilegatura: Hardcover with dust jacket

Interni: Color

• America, 1920. Pearl, una giovane ragazza piena di sogni, viene brutalmente trasformata in una vampira… e decide di vendicarsi dei propri aguzzini con l’aiuto di un pistolero chiamato Skinner Sweet!

• Una rilettura in stile “gotico americano” del mito vampiresco!

• Un progetto fumettistico di alto livello con storie scritte dal grande Stephen King!

• La serie che ha lanciato la carriera di Scott Snyder!

BATMAN 8

Autori: Peter J. Tomasi, Doug Mahnke, José Luís

17 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Variant cover Batman Day • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1014/1015

• Continua la storia sul folle piano di Mr. Freeze volto a risvegliare da un lungo coma la moglie Nora!

• Preparatevi all’avvento di Mr. & Mrs. Freeze, una coppia di criminali più letale che mai!

• Inoltre, l’Anno del Criminale stende la longa manus anche sul mondo di Batman!

• Una nuova emozionante parte del ciclo targato Peter Tomasi e Doug Mahnke!

BATMAN/SUPERMAN 4

Autori: Joshua Williamson, David Marquez, Dennis Hallum, Freddie E. Williams II

17 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #5, The Infected: Scarab (2020) #1

• I Secret Six stanno per diffondere la loro infezione nell’Universo DC, e solo la potenza combinata di Batman e Superman può fermarli…

• …ma se falliranno, la Terra diverrà il seme di un nuovo Multiverso Oscuro!

• L’esplosivo finale che porta direttamente a L’Anno del Criminale: Inferno sulla Terra!

• Inoltre, una storia dedicata a Scarab, il Blue Beetle malvagio!

JUSTICE LEAGUE 4

Autori: Scott Snyder, Francis Manapul, Jorge Jimenez

17 Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #36/37

• Lex Luthor potente come non mai!

• Un importante cambio di fronte che potrebbe condizionare le sorti della guerra!

• Gli eroi della Giustizia sul loro ultimo campo di battaglia!

• Ci avviciniamo al gran finale della grande saga di Scott Snyder!

SUPERMAN 8

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, Kevin Maguire

17 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman #21/22

• La verità: il gran finale!

• Un sogno di pace è sul punto di trasformarsi in un incubo!

• Superman contro Mogul, di fronte alle più grandi potenze della galassia!

• Nelle mani dell’Uomo d’Acciaio c’è il destino dei Pianeti Uniti!

EVENTO LEVIATHAN 3

Autori: Brian M. Bendis, Alex Maleev

17 settembre • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Event Leviathan (2019) #5/6

• Il più grande giallo dell’Universo DC giunge al termine: chi è Leviathan? E come ha fatto a smantellare tutte le agenzie di spionaggio del mondo?

• I più grandi detective della DC Comics si uniscono per contrastare la sua minaccia!

• Tutto verrà rivelato nell’ultimo, imperdibile capitolo!

• Dalla pluripremiata coppia di star Brian M. Bendis e Alex Maleev!

IL GRANDE LIBRO DI BATMAN E ROBIN

Autori: AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7, C., 376 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Detective Comics (1937) #38, 571, 677, 796, 826, Batman (1940) #65, 105, 213, 408, 427, 456, Batman Adventures (1992) #31, All Star Batman and Robin the Boy Wonder (2005) #9, Batman: Battle for

the Cowl (2009) #3, Batman and Robin (2009) #1, Batman Inc. (2012) #8

• La storia del tandem di eroi più famoso di tutti i tempi!

• In 16 avventure, tutto quello che c’è da sapere sulle diverse incarnazioni del Dinamico Duo!

• Batman e Robin secondo firme eccezionali come Bob Kane, Bill Finger, Frank Miller, Jim Lee, Grant Morrison e Frank Quitely!

• Un’antologia imperdibile, ricca di contenuti speciali e articoli di approfondimento!

DARK NIGHTS: METAL

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo

Settembre • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Dark Nights: Metal #1/6

• Una terribile malvagità si nasconde oltre i limiti del multiverso conosciuto…

• Mentre Batman è intrappolato in una dimensione oscura, versioni distorte e perverse del Cavaliere Oscuro attaccano il mondo… e toccherà alla Justice League unirsi per fermarle!

• La saga che ha portato all’attenzione del pubblico il Batman che Ride!

• Il primo grande evento DC firmato da Scott Snyder e Greg Capullo!

NIGHTWING VOL. 9: RITORNO DI FIAMMA

Autori: Dan Jurgens, Scott Lobdell, Chris Mooneyham, Travis Moore, AA.VV.

Settembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Nightwing (2016) #57/62

• Le avventure di Nightwing a Blüdhaven raccontate dal veterano Dan Jurgens!

• Dick Grayson, che ora si fa chiamare Ric, è pronto a costruirsi una nuova vita lontano da Batman!

• Nuovi comprimari e nuovi eroi si preparano a scendere in pista!

• Intanto, un avversario misterioso vuole radere al suolo Blüdhaven!

BATMAN: DANNATO

Autori: Brian Azzarello, Lee Bermejo

Settembre • 21.3×27.7, C. con sovraccoperta, 176 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Batman: Damned (2019) #1/3

• Joker è morto! Non è chiaro se l’abbia ucciso Batman o una qualche forza oscura di Gotham City…

• Il problema è che l’Uomo Pipistrello non se lo ricorda, e più scava in questo caso labirintico e più inizia a dubitare di ogni cosa!

• Chi meglio di John Constantine per venirne a capo?

• Il fumetto DC più discusso dello scorso anno finalmente in volume!

