Titans 3: il tono della nuova stagione

Durante una sessione di domande e risposte al DC FanDome, Greg Walker ha descritto il tono della terza stagione di Titans.

“Questa stagione sarà diversa, penso in molti modi. Nel finale della scorsa troviamo la squadra che cerca di organizzarsi nuovamente insieme, c’è speranza” ha spiegato Walker. ” È bello per loro essere liberi dai peccati del passato, senza colpevolizzarsi ogni volta.

Dove indicherà la nuova strada verso la quale ci si dirige, ma ci vorrà tempo per seguire il suo consiglio. Alla fine si troverà un modo per uscire da questo circolo vizioso, per smettere di fare le cose nel modo in cui sono state sempre fatte e trovare una nuova strada. Devono capire come farlo tutti insieme”.

Durante il panel del precedente appuntamento col DC FanDome, sono stati diffusi importanti dettagli per la terza stagione di Titans che, a detta del DC Chief Content Officer Jim Lee, traslocherà presto (insieme alle altre serie DC Universe) su HBO Max.

Molti (e importanti) saranno i nuovi personaggi: confermata per la terza stagione Barbara Gordon, con alcune novità per il personaggio. Quando la conosceremo infatti, sarà commissario del Gotham City Police Department e mostrerà diffidenza verso i Titans, nonostante una precedente relazione amorosa con Dick. Ancora nessun dettaglio sull’attrice che avrà il ruolo.

Tra i nuovi personaggi farà il suo esordio anche lo Spaventapasseri, noto villain del mondo di Batman. Questa la descrizione ufficiale del personaggio:

“Conosciuto ai più come lo Spaventapasseri, Crane è attualmente un detenuto all’Arkham Asylum mentre offre il suo aiuto come consulente per il Gotham City Police Department”. Non è chiaro ancora in quanti episodi apparirà e quanto sarà centrale nelle trame la sua presenza.

Jason Todd (Curran Walters)diventerà ufficialmente invece Cappuccio Rosso, lasciando dunque il ruolo di Robin (come già Dick Grayson prima di lui con la metamorfosi in Nightwing della seconda stagione). Ciò potrebbe spingere anche a far esordire Damian Wayne nella serie, ora che il costume di Robin è senza padrone.

TITANS 3: TUTTO SULLA TERZA STAGIONE

Titans 3 porterà sicuramente delle novità per Nightwing: a rivelarlo, l’attore Brenton Thwaines in alcuni commenti su Rotten Tomatoes.

“Abbiamo proposto alcune idee per cambiare il costume, in modo che possiamo comunque utilizzare come base di partenza quello che già esiste, risparmiando tempo e fatica” le parole di Thwaites. “È meglio per noi migliorare quello che abbiamo già. Stiamo lavorando in diversi modi per dare più gadget a Nightwing.”

Nella seconda stagione, abbiamo visto il passaggio definitivo di Dick Grayson da ex-Robin a Nightwing, con grandi cambiamenti a livello di convinzione per il leader del gruppo; la nuova stagione promette di far scoprire ancora di più l’eroe “emancipato” da Batman.

Il Bruce Wayne di Ian Glen sarà ancora protagonista di Titans nella terza stagione, come confermato dal regista della serie Boris Mojsovski. direttamente sul suo account Instagram.

Inevitabile la presenza di Bruce, vista anche l’ambientazione della premiere che, come sappiamo, sarà a Gotham e introdurrà nella serie Barbara Gordon; ancora nessuna notizia per quanto riguarda l’attrice che interpreterà un personaggio così amato dai fan.

La prima apparizione del personaggio risale al 1989, in Suicide Squad #23; sarà interessante scoprire se, con la presenza di Barbara Gordon magari come Oracle, verranno esplorati con flashback gli eventi di The Killing Joke, portando in parte sul piccolo schermo uno dei fumetti più apprezzati di sempre nel mondo DC Comics.

Attualmente, nel cast della serie troviamo Brenton Thwaites (Dick Grayson), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Garfield “Gar” Logan / Beast Boy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Conor Leslie (Donna Troy/Wonder Girl), Joshua Orpin (Connor Kent/Superboy), Chelsea Zhang (Rose Wilson/Ravager), Chella Man (Joseph Wilson/Jericho),Iain Glen (Bruce Wayne), Natalie Gumede (Mercy Graves).

