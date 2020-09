Ragazzo con jetpack sfiora un aereo in volo

L’FBI sta indagando sulla notizia secondo cui un “ragazzo con un jetpack” è stato visto da dei piloti volare vicino all’aeroporto LAX di Los Angeles, vicino a dove stavano atterrando gli aerei.

L’incidente, che è stato registrato dai controllori del traffico aereo, è avvenuto domenica sera ed è stato testimoniato dai piloti su due diversi aerei.

L’apparente colpevole è stato visto volare ad un’altitudine di 3.000 piedi (915 m).

I jetpack, un tempo regno della fantascienza, sono diventati una realtà negli ultimi anni, secondo gli esperti.

“Torre, American 1997 – abbiamo appena incrociato un ragazzo con un jetpack”, aveva detto il pilota del volo American Airlines 1997 da Philadelphia ai funzionari della torre di controllo mentre si avvicinava al LAX intorno alle 18:30 ora locale.

“Era alla tua sinistra o alla tua destra?” il controllore risponde, portando il pilota a dire che la persona era a 300 yarde a sinistra dell’aereo.

Nel giro di un minuto, anche un pilota del volo JetBlue 23 riferì di aver visto un uomo volare con quel mezzo. Poiché il controllore ha consigliato al pilota di essere cauto, ha aggiunto “Solo a LA”, secondo LiveATC.net, che registra le trasmissioni del controllo del traffico aereo.

Sia l’FBI che la Federal Aviation Administration stanno indagando sull’incidente.

Inventori di tutto il mondo hanno costruito jetpack negli ultimi dieci anni, con un uomo a Brighton, nel Regno Unito, che ha recentemente battuto il record di velocità dopo aver viaggiato a una velocità di 85,06 mph (136,89 km / h). Sono poi stati usati per volare intorno a Dubai e alla Statua della Libertà a New York City.

JetPack Aviation, con sede nella regione di San Fernando Valley a Los Angeles, si vanta di essere in grado di far volare una persona a 15.000 piedi, ma il proprietario della compagnia ha detto martedì al LA Times che il loro prodotto non è disponibile per uso privato.

David Mayman, l’amministratore delegato della società, ha ipotizzato che qualcuno potrebbe aver lavorato a un progetto segreto e lo ha rivelato durante il fine settimana. Oppure potrebbe essere stato un manichino legato a un drone, ha suggerito.

