Superman: Man of Tomorrow disponibile GRATIS

Se volete essere tra i primi fan ad assistere alla proiezione in anteprima mondiale di Superman: Man of Tomorrow, l’ultimo capitolo della popolare serie di film DC Universe, ecco la vostra occasione.

QUI potrete vederlo in anteprima grazie al DC FanDome.

“È l’alba di una nuova era di eroi e Metropolis ha appena incontrato il suo. Ma mentre lo stagista del Daily Planet Clark Kent – che lavora al fianco della giornalista Lois Lane – mostra segretamente i suoi poteri alieni, volo, super forza e visione a raggi X nella battaglia per il bene, ci sono problemi ancora più grandi all’orizzonte.

Segui l’eroe in erba mentre si impegna in sanguinose battaglie con il cacciatore di taglie intergalattico Lobo e combatte per la sua vita per fermare l’attacco dell’alieno assetato di potere Parasite. Il mondo imparerà a conoscere Superman, ma prima deve salvare il mondo!”

Il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Darren Criss (Glee) e il candidato all’Emmy Zachary Quinto (Star Trek, Heroes) sono i protagonisti di un cast stellare nei panni rispettivamente di Superman / Clark Kent e Lex Luthor. Il cast include anche Alexandra Daddario (San Andreas) nel ruolo di Lois Lane, Brett Dalton (Agents of SHIELD) nel ruolo di Parasite / Rudy Jones, Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Walking Dead) nel ruolo di Lobo e Iké Amadi (Mass Effect 3) nel ruolo Martian Manhunter.

La realizzazione tecnica

Uno staff completamente rinnovato, ma che presenta comunque nomi noti nell’animazione DC, porta con sé un nuovo approccio al character design e alle animazioni. Linee più continue e dolci si sposano con la peculiare scelta di utilizzare linee nere molto spesse per i contorni dei personaggi che amplificano la sensazione di trovarsi all’interno di un “fumetto animato” complice anche gli sfondi spesso stilizzati e l’utilizzo di un leggero cell shading al posto della più tradizionale CGI.

QUI il resto della nostra recensione.

Leggete del primo supereroe Alla fine del mondo. Superman: 3