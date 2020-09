L’Attacco dei Giganti, Armin è diventato un leader

Dopo diversi anni di serializzazione, L’Attacco dei Giganti sta giungendo al suo culmine e Armin è stato finalmente promosso definitivamente. Con Eren intenzionato a distruggere il mondo sfruttando l’oscuro potere dei Titani Fondatori e Levi ferito e messo fuori uso, Armin è l’ultimo baluardo per l’umanità.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 132 DI L’ATTACCO DEI GIGANTI

Durante gli ultimi capitoli della serie, Armin è diventato via via sempre più importante, dando vita a piani dell’ultimo minuto e a manovre evasive incredibili. E nonostante il Corpo di Guarnigione sia ormai ridotto all’osso, il gruppo ha ancora bisogno di un leader.

Leader inaspettato

Il capitolo 132 di L’Attacco dei Giganti vede Hange sacrificarsi dinanzi al Rumbling per lasciare ai compagni più tempo possibile per fuggire. È proprio in questo momento che ad Armin viene affidato il ruolo ufficiale di 15° Comandante del Corpo di Guarnigione.

Rispetto all’inizio della serie questa nomina ha perso di valore. Il gruppo è ridotto allo strenuo, ma Hange ripone tutta la sua fiducia nel ragazzo. Affidandogli il mantello e citando il processo decisionale, Armin assume ufficialmente l’incarico di guidare l’umanità nella lotta finale con Eren.

Durante il corso di questo arco narrativo finale, l’importanza di Armin è cresciuta in maniera esponenziale, rendendolo la figura ideale per assumere questo ruolo. Tuttavia, una volta che l’umanità lancerà l’assalto finale, questa promozione lo metterà nel mirino di Eren. Riuscirà il ragazzo a raggiungere l’obiettivo fissato dai suoi predecessori? Nel frattempo, deve prepararsi a un doloroso saluto.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. A oggi sono stati pubblicati 132 capitoli e i primi 130 sono raccolti in 32 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 30 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit). La quarta serie anime, l’ultima, è annunciata e in lavorazione presso studio Mappa. Debutterà a data da destinarsi.

Recuperate ora l’edizione Variant del volume 31 di L’Attacco dei Giganti