DC Comics: tanti fumetti GRATIS

Come già annunciato, DC Comics ha reso disponibili gratuitamente, digitalmente, centinaia dei suoi fumetti sul DC Comics Reader per tutta la durata del DC Fandome. Quindi vi restano ancora poche ore per approfittarne.

La selezione comprende romanzi grafici completi come Teen Titans: Raven di Kami Garcia, Icon di Dwayne McDuffie e MD Bright, o Superman: Red Son di Mark Millar e Dave Johnson.

O molti numeri singoli per DC Rebirth, The Joker War, Before Watchmen, Multiversity, Preacher, Kingdom Come, Dark Knight, Swamp Thing, Justice League, Doom Patrol, DC Bombshells, Arrow, per un totale di oltre 95 numeri, inclusa anche l’anteprima di Milestone Returns #0, che fa il suo debutto qui.

E non si tratta solo di opere in inglese:

49 opere sono in francese, inclusi Batman Anno Unoe, Teen Titans: Raven, Before Watchmen, New Frontier, Kingdom Come e Green Lantern / Green Arrow.

28 in spagnolo, inclusi Before Watchmen, Teen Titans: Raven e Mister Miracle.

24 in tedesco, inclusi Arrow, Multiversity, Teen Titans: Raven e Superman.

27 in portoghese brasiliano tra cui Before Watchmen, Dark Nights, The Signal, Batwoman e Multiversity.

18 in giapponese tra cui Blackest Night, Red Son, New FrontierBefore Watchmen e New Frontier

43 in coreano, inclusi Hush, Dark Knight, Wonder Woman, Metal, Before Watchmen e Justice League.

Trovate il DC Reader QUI per cominciare a leggere a più non posso e fare esercizio con le lingue straniere.

DC Comics

DC Comics è una casa editrice di fumetti statunitense, una delle più importanti non solo nel mercato supereroistico. Tra i suoi simboli ci sono personaggi che hanno fatto la storia del genere supereroistico e avventuroso, come Superman, Batman, Flash, Lanterna Verde, Wonder Woman, Freccia Verde, Supergirl, Capitan Marvel, Watchmen e John Constantine.

È una divisione editoriale della DC Entertainment (appartenente al gruppo Warner Bros.), il cui scopo è quello di sviluppare le proprietà e i personaggi DC Comics a livello multimediale cioè film, serie televisive, prodotti di consumo, merchandising, home entertainment, videogiochi e prodotti Vertigo e interattivi.

DC Entertainment (tramite i suoi brand DC, DC Black Label, Vertigo (1993-2019), Mad e DC Collectibles) è uno dei più grandi editori di fumetti in lingua inglese nel mondo.

