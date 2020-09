L’Attacco dei Giganti – Capitolo 132 : il saluto di Armin e Annie

Il capitolo 132 de L'Attacco dei Giganti mette in scena uno straziante momento tra Armin e Annie

L’atto finale di L’Attacco dei Giganti sta spezzando i cuori dei fan a ogni nuovo capitolo, ma un evento in particolare sarà davvero struggente. Dopo aver visto l’ultimo emozionante saluto tra Levi e Hange, questa volta il focus è su Anni e Armin.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL CAPITOLO 132 DI L’ATTACCO DEI GIGANTI

I due ragazzi si sono avvicinati da quando Annie, dopo essersi risvegliata dal suo guscio, ha scoperto che Armin le è sempre stato accanto. Il loro rapporto si è poi intensificato quando il Titano Fondatore Eren ha scatenato tutto il suo potere distruttivo. Ma nonostante i due si confidino l’un con l’altro, i sentimenti di Annie faticano a venir fuori a causa di tutti gli anni passati a Marley. I sensi di colpa affliggono la guerriera, facendola stare male al punto tale da non farle salutare il suo amico per quella che potrebbe essere l’ultima volta.

Sentimenti contrastanti

Durante il capitolo 132, Armin e gli altri membri del Corpo di Guarnigione fuggono verso il loro attuale nascondiglio, mentre i Titani di Eren si fanno rapidamente strada verso Marley. Con il cammino seminato dalla distruzione, il loro nuovo obiettivo è la fabbrica di dirigibili. Ma è a questo punto che i due ragazzi si separano, forse per sempre.

Avendo perso definitivamente la speranza di salvare l’umanità, Annie rifiuta di seguire il gruppo. Dopo essersi riunita a Reiner, la ragazza incontra gli occhi di Armin, ma quando lui prova a salutarla, lei decide d’ignorarlo, lasciandolo del tutto sbalordito e con il cuore affranto. Con il Rumbling che si avvicina, questo è stato probabilmente l’ultimo incontro tra i due. Nonostante questo struggente evento, però, i loro sentimenti riusciranno ad andare oltre

