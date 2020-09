La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo: promo della serie TV

Primo promo per la serie.

Il sito ufficiale dell’adattamento live-action del manga scritto e disegnato da Kousuke Oono, La via del grembiule – Lo Yakuza Casalingo (Gokushufudo), ha pubblicato il primo video promozionale del progetto, che potete vedere sotto.

Il video conferma che la serie debutterà in Giappone il prossimo 11 ottobre alle 22:30 all’interno del blocco “Sunday TV” dell’emittente televisiva Nippon Television.

Lo spettacolo sarà diretto da Toichiro Ruto (Ossan Love) e scritto da Uda Manabu (99.9 -Keiji Senmon Bengoshi-). La serie vede nel cast Hiroshi Tamaki nel ruolo del protagonista Tatsu. Haruna Kawaguchi sarà invece Miku, la moglie di Tatsu, mentre Jun Shison interpreterà Masa, un subordinato dell’ex banda di Tatsu.

In Giappone La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo ha esordito nel febbraio 2018 sulle pagine della rivista online Kurage Bunch di Shinchosha; al momento si compone di 5 volumi.

In Italia il manga ha da poco debuttato per J-POP:

Le esilaranti vicende quotidiane di un bizzarro ex criminale alle prese con una nuova vita. Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tetsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

Nella nostra recensione (che potete leggere integralmente QUI) il primo numero ci ha conquistati tanto da meritare un giudizio molto convincente:

“Un primo numero davvero convincente che riesce a regalare momenti comici unici, uniti ad un disegno ricco e ricercato”.

