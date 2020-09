The Walking Dead: le copertine dell’edizione a colori

L’artista della serie Charlie Adlard e Image Comics hanno rivelato le copertine di The Walking Dead Deluxe, la riedizione a colori dei fumetti scritti da Robert Kirkman.

Il “revival deluxe”, che presenta per la prima volta i 193 numeri della saga di zombi a colori, conterrà anche copertine variant degli artisti David Finch, Julian Totino Tedesco, Arthur Adams e dell’artista originale di The Walking Dead Tony Moore. Adlard non avrebbe assunto l’incarico di disegnare fino a The Walking Dead n. 7 nel 2004.

Image e Skybound hanno mostrato le versioni ad alta definizione delle copertine di The Walking Dead Deluxe # 1-6 di Adlard, che si uniscono per formare la visione di Adlard del volume 1 “Days Gone Bye”.

The Walking Dead Deluxe #1 sarà disponibile per l’acquisto a partire da mercoledì 7 ottobre, con i numeri successivi in distribuzione due volte al mese a partire da novembre.

Questa è la seconda volta che The Walking Dead si fregia del colore.

Per il decimo anniversario della serie nel 2013, Image / Skybound aveva distribuito una nuova edizione di The Walking Dead #1 colorata da Dave Stewart.

La serie a fumetti di The Walking Dead

TWD è una serie a fumetti survival horror pubblicata dalla Image Comics a partire dall’ottobre 2003, creata da Robert Kirkman e illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard.

La serie narra delle vicissitudini di un gruppo di persone che cercano di salvarsi da un’invasione di zombie, che ha portato alla fine della civiltà come la conosciamo e al caos delle istituzioni della vita civile.

In Italia la casa editrice SaldaPress ha pubblicato l’opera in diversi tipi di raccolte e vari formati.

Il 4 ottobre debutterà invece la nuova serie World Beyond.

Un gruppo di giovani sopravvissuti all’apocalisse affronterà il mondo esterno in una pericolosa missione per salvare uno scienziato che sta sviluppando una cura per il virus zombi in The Walking Dead: World Beyond, il secondo spin-off della celebre serie.

Le sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), insieme agli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), lasceranno la loro comunità a Omaha, Nebraska, in un viaggio di 1.100 miglia verso New York. È lì che il padre delle ragazze, il famoso biochimico e genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt), lavora per curare il virus zombi che dilaga da un decennio.

