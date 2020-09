The Falcon and the Winter Soldier: US Agent in azione in un video

Quando The Falcon and the Winter Soldier arriverà a Disney+, tecnicamente ci saranno due Captain America nell’universo cinematografico Marvel. Uno, quello più noto, sarà Sam Wilson (Anthony Mackie) che ha ricevuto lo scudo rosso, bianco e blu dallo stesso Cap (Chris Evans); dall’altro lato, sembrerebbe che il governo degli Stati Uniti abbia voluto un nuovo super soldato, John Walker, US Agent (Wyatt Russell).

Dopo un ritardo di sei mesi, la produzione della serie Disney+ è ricominciata ad Atlanta la scorsa settimana, e le riprese si sono svolte su un set all’aperto nel cuore della città. Così i passanti ed i curiosi hanno filmato alcune scene e in un recente video, che potete vedere sotto, sembra che US Agent potrebbe avere uno stile più aggressivo rispetto a Cap.

Anche se non è chiaro chi stia combattendo Walker nella scena, il suo stile è molto più aggressivo di quello del suo predecessore. In alcuni casi, sembra che usi il suo scudo come un’arma, cercando di procurare danni fisici agli aggressori.

Se il personaggio dovesse finire per essere il principale antagonista della serie, sarebbe in linea con il tono politico di Captain America: The Winter Soldier, qualcosa che lo stesso Sebastian Stan aveva già indicato in precedenti interviste.

The Falcon and the Winter Soldier deve ancora avere una nuova data di debutto su Disney+.

Diretto da Kari Skogland, The Falcon and The Winter Soldier vede nel cast Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell e Daniel Brühl. La serie limitata sarà composta da sei episodi.

Oltre a The Falcon and The Winter Solider, su Disney+ arriverà quest’anno anche WandaVision, prevista per dicembre, mentre l’uscita di Loki è fissata invece per il 2021.

Se vi piace Captain America, ecco il film che fa per voi Captain America Il Primo Vendicatore 10° Anniversario Marvel Studios (Blu Ray)