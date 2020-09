Shazam! Fury of the Gods: più spazio alla Famiglia Marvel

Ospite insieme al cast al secondo appuntamento del DC FanDome, il regista David F. Sandberg ha anticipato come, in Shazam! Fury of the Gods, ci sarà più spazio per vedere la Famiglia Marvel (o “Shazamily”) in azione.

“Ora sono tutti supereroi, sono una famiglia intera con superpoteri. E ora finalmente possiamo vederla in azione. Ne abbiamo avuto solo un assaggio nel primo film, è un elemento che non vediamo l’ora di mostrare” le parole del regista durante una sessione di domande e risposte.

Nella Shazam! Family, oltre a Billy Batson, troviamo Freddy (Jack Dylan Grazer, Adam Brody), Eugene (Ian Chen, Ross Butler), Pedro (Jovan Armand, DJ Cotrona), Darla (Faithe Herman, Meagan Good) e Mary (Grace Fulton, Michelle Borth).

In precedenza, a parlare dell’inizio della produzione di Shazam! Fury of the Gods (sequel del primo film dedicato a Billy Batson) la stella Zachary Levi.

“Hanno annunciato il sequel più o meno subito dopo l’anteprima del primo film. Sapevano che il film aveva un certo seguito, erano abbastanza contenti dei numeri”le parole di Levi su Dan Fogler’s 4D Xperience.

“Quindi hanno lavorato costantemente e seriamente alla sceneggiatura del sequel e penso che l’idea sia iniziare le riprese il primo trimestre del prossimo anno. Il COVID ha scombussolato un po’ tutti i piani, ma l’intento è quello di creare un’altra tabella di marcia. Dobbiamo fare in fretta, i bambini stanno crescendo velocemente”.

Giustamente, Levi sottolinea anche un fattore non trascurabile: gli attori di Shazam! sono per lo più ragazzi in fase di crescita e, interpretando adolescenti, non c’è sicuramente tempo da perdere.

Il film dovrebbe arrivare dopo il film solista di Dwayne Johnson Black Adam. Shazam! 2 vedrà anche il ritorno di Zachary Levi nei panni dell’eroe protagonista e del regista David F. Sandberg dietro la telecamera ancora una volta.

Anche lo scrittore Henry Gayden è stato ingaggiato per tornare come sceneggiatore del sequel. Il film è attualmente programmato per essere distribuito il 4 novembre 2022.

TUTTO SU SHAZAM! 2

Durante un collegamento con l’ Awesome-Con Online 2020, Zachary Levi ha avuto modo di parlare, condividendo le sue speranze e le sue aspettative, dell’atteso sequel di Shazam!, apprezzata pellicola e film unico per tono (almento attualmente) nei Worlds of DC.

“La verità è che non ne so molto, stanno ancora scrivendo la sceneggiatura. Sono venuto a conoscenza di qualche dettaglio e sono super entusiasta dell’idea che mi sono fatto, ma alla fine tutto ciò che voglio e che mi aspetto è che venga un film migliore del primo” le parole di Levi.

Nel secondo capitolo, potrebbe apparire nuovamente Superman con un cameo, mentre troverà sicuramente più spazio tutta la Famiglia Marvel, coi ragazzi alle prese coi loro nuovi poteri.

Il primo film della saga è uscito nel 2019 e, con un tono sicuramente più “leggero” sulla scia di Wonder Woman, ha raccontato le origini dell’eroe inserendole in una più ampia tematica familiare. Oltre che il plauso della critica, Shazam! è stato apprezzato dagli spettatori, tanto da arrivare ad incassare 362,6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Attualmente, la data d’uscita di Shazam! 2 è fissata per il 4 novembre 2022.

Questa la sinossi del primo film:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson, urlare la parola ‘Shazam!’ – cortesia di un vecchio mago – trasforma questo quattordicenne proveniente dalla strada nella versione adulta di se stesso che fa tutto quello che farebbe un ragazzino con dei superpoteri: divertirsi.

Sa volare? Ha la vista a raggi-x? Può lanciare fulmini dalle mani? Può evitare i suoi test di studi sociali? Shazam metterà alla prova i limiti delle sue capacità con la gioiosa temerarietà di un bambino. Ma avrà bisogno di controllare i suoi poteri in fretta per affrontare le letali forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

