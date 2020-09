Batman: studente costruisce una Batmobile funzionante

Uno studente universitario ha costruito una Batmobile funzionante. Lo studente si chiama Nguyen Dac Chung, studia architettura ed ha 23 anni. Di Hanoi, ha usato la sua paghetta per creare un veicolo completamente nero ispirato alla Batmobile.

La Batmobile è l’automobile di Batman. La macchina ha subito l’evoluzione dal fumetto alla televisione al film. Tenuta nella Batcaverna, cui si accede attraverso alcune entrate segrete, la Batmobile è un veicolo pieno di strumenti e oggetti per le attività anticrimine di Batman.

Batman la guida già nella sua prima avventura a fumetti in Detective Comics n. 27 (maggio 1939): una berlina, cui ci si riferisce come “la sua macchina”. Presto l’auto assunse uno stile più “pipistrellesco”, includendo le tipiche, inconfondibili alette sul retro.

Nei primi tempi della carriera di Batman, l’auto fu modificata con l’aggiunta di una blindatura per protezione e modifiche tecnologicamente avanzate al fine di personalizzarla. La Batmobile ha avuto numerose incarnazioni e il veicolo, dal punto di vista tecnologico, è sempre stato presentato come un veicolo d’avanguardia.

La Batmobile preferita

L’iconica macchina del Cavaliere Oscuro ha avuto diverse iterazioni dagli 80 anni, con stili ed estetica diversi. Tuttavia, quale Batmobile è la favorita dello stesso Batman? Batman: Curse of the White Knight #7 ha dato la risposta.

In Curse of the White Knight #7 di Sean Murphy, Batman sembra essere alla fine della sua crociata. È determinato a porre fine al terrore di Azrael su Gotham, qualunque cosa serva, anche se ciò significa ucciderlo. Azrael sembra aver fatto esplodere tutte le Batmobili, ma in realtà ne resta ancora una. E, nonostante sia uno dei modelli più vecchi, Batman commenta che è sempre stato il suo preferito.

La Batmobile preferita di Batman è la versione dei film live-action di Tim Burton con Micheal Keaton nel ruolo principale, un’ottima scelta. Il suo design elegante e classico ne fanno probabilmente una delle versioni più apprezzate della Batmobile dai fan in generale.

Anche se è divertente per i fan sapere quale versione della Batmobile è la preferita di Bruce Wayne, non significa necessariamente che altre versioni della Batmobile siano in alcun modo inferiori per stile e utilità.

