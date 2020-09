La seconda parte del DC FanDome, convention virtuale dedicata interamente al mondo di Superman & Co., è pronta ad offrire ulteriori dettagli sui prossimi attesi progetti; fra questi, troviamo anche lo stand-alone sul Flash di Ezra Miller.

Ospite, la produttrice Barbara Muschietti ha diffuso ulteriori dettagli su The Flash, che entusiasmeranno sicuramente i fan: “Beh, voglio che andiate a vederlo, quindi non vi dirò molto.

Ciò che posso dire è che sarà la storia di un viaggio, sarà divertente ed eccitante e con tantissimi personaggi DC. Flash è il supereroe centrale di questo film perché è il ponte tra tutti questi personaggi e le diverse linee temporale. In un certo senso, è un reboot totale senza dimenticarsi di nulla “.

THE FLASH: IL FILM

In uscita nel 2022, The Flash è diretto da Andy Muschietti (IT) su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Liberamente tratto dall’evento Flashpoint, The Flash vede Barry Allen viaggiare indietro nel tempo per impedire la morte di sua madre; il risultato è la creazione di un altro universo protetto da un Batman di 30 anni più vecchio.

Tra queste versioni differenti degli eroi c’è anche Batman e, come sappiamo già, incontrerà il guardiano di Gotham interpretato da Michael Keaton (dai film di Tim Burton) e quello di Affleck (dai film di Zack Snyder).

Il regista ha dichiarato che Affleck, che ha ricevuto il copione alla fine della scorsa settimana, è una parte molto sostanziale dell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Ha inoltre aggiunto che è un piacere poter collaborare con qualcuno che è stato da entrambi i lati della macchina da presa, riferendosi all’esperienza come regista di Affleck (Argo).