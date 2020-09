Ufo Daiapolon, Yamato Video annuncia i dettagli dei DVD

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale Yamato Video ha reso noti i dettagli della edizione DVD della serie anime Ufo Soldier Daiapolon, già annunciata dall’editore milanese qualche tempo fa.

Si tratta di una limited edition, esclusiva di Yamato Shop, con booklet allegato; il video è rimasterizzato e il comparto audio offrirà il doppiaggio italiano storico e quello originale con sottotitoli fedeli.

La data di uscita è prevista per il 15 Dicembre 2020, qui il link per prenotare le copie.

A seguire i dettagli dal post della casa editrice:

“Arriva per la prima volta in DVD la serie robotica UFO SOLDIER DAIAPOLON in versione rimasterizzata e raccolta in uno spettacolare cofanetto da collezione a tiratura limitata e numerata.

La serie completa di 26 episodi raccolti in 5 dischi e include il doppiaggio storico con l’aggiunta dei sottotitoli italiani opzionali per la fruizione della lingua giapponese.

Per l’occasione Yamato Video ha ritradotto l’intera serie e quindi i sottotitoli saranno fedeli ai dialoghi originali.

Impreziosirà la confezione un esclusivo maxi booklet (32 pagg.) che presenterà, oltre ad una guida esaustiva degli episodi rarissimi character settei (disegni preparatori) dell’epoca e mai visti prima, oltre a illustrazioni rare.

Troverete inoltre la storica sigla italiana composta e interpretata da i Superobots (sincronizzata sul canale italiano; mentre usufruendo della traccia originale si potranno ascoltare le sigle giapponesi), saranno incluse le ‘anticipazioni dal prossimo episodio’ che risultano inedite in Italia e qui presentate in italiano. Chiude la sezione extra due versioni alternative delle sigle originali (relative alla riproposizione televisiva della serie in Giappone)”

Nel frattempo recupera Combattler V